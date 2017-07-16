Виновных в крушении лайнера MH17 над Донбассом могут судить заочно

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NEWSru.com
воскресенье, 16 июля 2017 г. 13:47
Виновных в крушении рейса МН17 над Донбассом в 2014 году могут судить заочно, заявила накануне третьей годовщины катастрофы глава МИД Австралии Джулия Бишоп. Среди 298 жертв катастрофы было много австралийцев, и страна участвует в работе международной следственной группы, которая сделала вывод, что лайнер был сбит из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.
© AFP / Scanpix

Бишоп, как передает Reuters, призвала все страны к сотрудничеству "с целью привлечь к ответу виновных в убийстве". Она признала, что судебный процесс, возможно, будет вестись в отсутствие обвиняемых.

В конце июня власти Нидерландов сообщили, что судебный процесс пройдет в этой стране и по голландским законам. Как отмечает Reuters, такой путь избран после того, как Россия воспротивилась созданию международного трибунала по этому делу. Местом действия, вероятно, будет Гаага, суд в которой приспособлен для масштабных международных процессов.

У посольства России в Гааге воскресным утром прошла молчаливая демонстрация с участием родственников жертв катастрофы. Цель акции - напомнить о случившемся и потребовать от Москвы предоставить правдивую информацию о трагедии.

Власти Малайзии на неделе выразили надежду, что список людей, ответственных за гибель авиалайнера компании Malaysia Airlines, станет известен к концу 2017 года. Reuters отмечает, что до начала судебного процесса сложно сказать, насколько Россия будет настроена на сотрудничество. Власти РФ отвергают версию катастрофы, изложенную следователями.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

Группа Bellingcat установила номер ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет. Она выяснила, что комплекс с бортовым номером 332 приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска и отследила путь ЗРК на Украину и обратно. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда - в Донецкую область на территорию, контролируемую сепаратистами Донецкой народной республики. Bellingcat также назвала человека, ответственного за транспортировку "Бука": это отставной российский офицер Сергей Дубинский, известный под псевдонимом Хмурый.

Минобороны России обвинило экспертов Bellingcat в фальсификации фактов о крушении пассажирского самолета.

Однако из обнародованного много позже доклада международной следственной группы также следовало, что самолет был сбит из ЗРК "Бук", доставленного с территории России. Запуск ракеты был осуществлен с сельскохозяйственного поля у поселка Первомайский, находившегося под контролем сепаратистов ДНР.

В совместную следственную группу (Joint Investigation Team, JIT) входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

NEWSru.com
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В мире

Виновных в крушении лайнера MH17 над Донбассом могут судить заочно (42)

Виновных в крушении лайнера MH17 над Донбассом могут судить заочно
Виновных в крушении рейса МН17 над Донбассом в 2014 году могут судить заочно, заявила накануне третьей годовщины катастрофы глава МИД Австралии Джулия Бишоп. Среди 298 жертв катастрофы было много австралийцев, и страна участвует в работе международной следственной группы, которая сделала вывод, что лайнер был сбит из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

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