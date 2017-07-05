Виновных в крушении Boeing под Донецком будут судить в Нидерландах

Суд над подозреваемыми по делу о крушении самолета Boeing-777 (рейс MH17) под Донецком в июле 2014 года пройдет на территории Нидерландов, сообщает местное издание Volkskrant.

По его данным, такое решение было принято накануне вечером, 4 июля, участниками Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT), в которую входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Данные СМИ подтвердил глава МИД Нидерландов Берт Кундерс. "Страны, входящие в JIT, постановили, что преследование виновных будет проходить в Нидерландах при международной поддержке и сотрудничестве", - говорится в заявлении Кундерса, опубликованном на сайте министерства в среду.

Предпочтение Нидерландам отдано в связи с тем, что суд в Гааге приспособлен для проведения международных процессов, отмечает издание NLTimes. Вместе с тем у решения JIT есть и существенные недостатки. Так, например, Россия может подвергнуть сомнению беспристрастность голландских судей, учитывая, что большинство погибших в трагедии были их соотечественниками. Это также может осложнить экстрадицию подозреваемых в Нидерланды, если они окажутся гражданами РФ, отмечает газета.

Как известно, ранее международная экспертно-журналистская группа Bellingcat сообщала, что, по ее данным, за транспортировку "Бука", из которого был сбит Boeing 777, отвечал отставной российский офицер Сергей Дубинский, известный под псевдонимом Хмурый, которого ранее СМИ называли командиром разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг сообщал в ноябре 2016 года, что следствию удалось установить имена 100 виновных в гибели пассажирского лайнера.

NLTimes также напоминает, что ранее, в 2015 году, Нидерланды предлагали создать трибунал под эгидой ООН для уголовного преследования виновных в крушении Boeing. Однако Россия заблокировала это решение в Совете Безопасности ООН. Затем предлагалось создать международный суд на базе судов стран - участниц JIT, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за различий в законах этих стран.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев окажет максимальную помощь Нидерландам для наказания виновных в крушении Boeing. "Сегодня правительством Нидерландов объявлено решение о том, что уголовное производство по делу о сбитом самолете малайзийских авиалиний рейса MH17 осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов... Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Жертвами крушения стали все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди погибших были граждане десяти государств, большинство из них - подданные Нидерландов.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В настоящее время расследование еще не завершено.

Ранее международная следственная группа и Совет безопасности Нидерландов пришли к выводу, что самолет был сбит из российской ракетной системы "Бук" с территории, контролировавшейся пророссийскими сепаратистами. Следователи также установили, что огневая установка была доставлена в Донбасс с территории РФ и позднее возвращена на территорию России.

Россия свою причастность к гибели лайнера категорически отрицает. МИД РФ назвал выводы следственной группы предвзятыми и политически мотивированными.

В ведомстве также указали послу Нидерландов в Москве Регине Джонс-Бос на составляющую вины Украины в произошедшем. По мнению МИД РФ, одной из основных причин ЧП стало незакрытие Украиной воздушного пространства над территорией, над которой был сбит "Боинг".