Виновных в крушении Boeing под Донецком будут судить в Нидерландах

 (187)
NEWSru.com
среда, 5 июля 2017 г. 13:15
Суд над подозреваемыми по делу о крушении самолета Boeing-777 (рейс MH17) под Донецком в июле 2014 года пройдет на территории Нидерландов, сообщает местное издание Volkskrant.
© AP/Scanpix

По его данным, такое решение было принято накануне вечером, 4 июля, участниками Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT), в которую входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Данные СМИ подтвердил глава МИД Нидерландов Берт Кундерс. "Страны, входящие в JIT, постановили, что преследование виновных будет проходить в Нидерландах при международной поддержке и сотрудничестве", - говорится в заявлении Кундерса, опубликованном на сайте министерства в среду.

Предпочтение Нидерландам отдано в связи с тем, что суд в Гааге приспособлен для проведения международных процессов, отмечает издание NLTimes. Вместе с тем у решения JIT есть и существенные недостатки. Так, например, Россия может подвергнуть сомнению беспристрастность голландских судей, учитывая, что большинство погибших в трагедии были их соотечественниками. Это также может осложнить экстрадицию подозреваемых в Нидерланды, если они окажутся гражданами РФ, отмечает газета.

Как известно, ранее международная экспертно-журналистская группа Bellingcat сообщала, что, по ее данным, за транспортировку "Бука", из которого был сбит Boeing 777, отвечал отставной российский офицер Сергей Дубинский, известный под псевдонимом Хмурый, которого ранее СМИ называли командиром разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг сообщал в ноябре 2016 года, что следствию удалось установить имена 100 виновных в гибели пассажирского лайнера.

NLTimes также напоминает, что ранее, в 2015 году, Нидерланды предлагали создать трибунал под эгидой ООН для уголовного преследования виновных в крушении Boeing. Однако Россия заблокировала это решение в Совете Безопасности ООН. Затем предлагалось создать международный суд на базе судов стран - участниц JIT, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за различий в законах этих стран.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев окажет максимальную помощь Нидерландам для наказания виновных в крушении Boeing. "Сегодня правительством Нидерландов объявлено решение о том, что уголовное производство по делу о сбитом самолете малайзийских авиалиний рейса MH17 осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов... Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Жертвами крушения стали все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди погибших были граждане десяти государств, большинство из них - подданные Нидерландов.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В настоящее время расследование еще не завершено.

Ранее международная следственная группа и Совет безопасности Нидерландов пришли к выводу, что самолет был сбит из российской ракетной системы "Бук" с территории, контролировавшейся пророссийскими сепаратистами. Следователи также установили, что огневая установка была доставлена в Донбасс с территории РФ и позднее возвращена на территорию России.

Россия свою причастность к гибели лайнера категорически отрицает. МИД РФ назвал выводы следственной группы предвзятыми и политически мотивированными.

В ведомстве также указали послу Нидерландов в Москве Регине Джонс-Бос на составляющую вины Украины в произошедшем. По мнению МИД РФ, одной из основных причин ЧП стало незакрытие Украиной воздушного пространства над территорией, над которой был сбит "Боинг".

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Кашпировский начал исцелять от кариеса на Брайтон-Бич

Кашпировский начал исцелять от кариеса на Брайтон-Бич
Анатолий Кашпировский начал проводить исцеляющие сеансы в США. Встречи с аудиторией проходят в Нью-Йорке, в одной из гостиниц на Брайтон-Бич, пишет "Комсомольская правда".

Саммит G20: Гамбург в осадном положении из-за протестов (4)

Саммит G20: Гамбург в осадном положении из-за протестов
Колючая проволока, кордоны, заколоченные витрины… В преддверии саммита "большой двадцатки" немецкий Гамбург готовится к разрешенным мирным демонстрациям и к насилию экстремистов, ненавидящих капитализм, Трампа, Путина и Эрдогана.

Испания: банда из Восточной Европы требовала за голландца выкуп в 1,5 млн евро (1)

Испания: банда из Восточной Европы требовала за голландца выкуп в 1,5 млн евро
Испанские полицейские освободили заложника-иностранца, который почти две недели провел в плену у вымогателей. Бандиты, являющиеся выходцами из Восточной Европы, требовали выкуп в размере 1,5 миллиона евро.

Виновных в крушении Boeing под Донецком будут судить в Нидерландах (187)

Виновных в крушении Boeing под Донецком будут судить в Нидерландах
Суд над подозреваемыми по делу о крушении самолета Boeing-777 (рейс MH17) под Донецком в июле 2014 года пройдет на территории Нидерландов, сообщает местное издание Volkskrant.

Крым не забыт, Савченко неприемлема, Тимошенко не пропадет. Эксперты про новую украинскую идентичность (90)

Крым не забыт, Савченко неприемлема, Тимошенко не пропадет. Эксперты про новую украинскую идентичность
Что украинцы думают про будущее Крыма и Донбасса? Происходит ли насильственная украинизация? Надо ли было лишать официального статуса русский язык? Почему юридически украинской войны нет? Куда движется экономика Украины? Зато что Украина разлюбила Савченко и Тимошенко? Эти и многие другие острые вопросы обсуждались во время дискуссии "Между двумя (идеологическими) жерновами: идентичность сегодняшней Украины" во время Фестиваля общения Lampa.
Facebook друзья
Rambler's Top100