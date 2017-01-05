ВИДЕО: Ворона украла у эстонца паспорт на российской границе

Необычный инцидент случился в конце декабря. Во время процедуры таможенного оформления транспортного средства гражданин Эстонии достал паспорт, однако подлетевшая ворона внезапно выхватила документ и взмыла вверх.

Таможенники попытались помочь гражданину Эстонии, также были привлечены кинологи со служебными собаками, но все попытки поймать птицу окончились неудачей. В итоге был вызван наряд полиции и составлено заявление по утрате паспорта.

В полиции Ивангорода гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге. После получения новых бумаг он вернулся домой.

Паспорт нашелся спустя два дня. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска. Документ стал недействительным, так как птица вырвала из него один лист.