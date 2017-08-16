ВИДЕО: В Швеции обнаружен редкий белый лось

В Швеции запечатлели на видео редкого белого лося, выходящего из водоема в коммуне Эда на западе страны. Ролик с необычным животным снял местный политик, член городского совета Ханс Нильссон.

Нильссон несколько лет пытался поймать на камеру белого лося, который, по слухам, обитал в Эде, пишет шведская редакция The Local. На прошлой неделе энтузиаст достиг своей цели. При этом политик встретился с лосем дважды, на второй день захватив с собой камеру.

"Этот белый лось-самец является местным. Предыдущим вечером я встретил его впервые, это был первый раз. Вечером в пятницу, когда я снял видео, все встало на свое места — место, свет и спокойствие", — рассказал изданию Нильссон о своих впечатлениях от съемки редкого животного.

Политик признался, что еще не скоро забудет свою встречу с лосем. "Это было приключением — повстречаться вблизи с таким величественным животным", — отметил собеседник издания. Эксклюзивное видео Нильссона опубликовали такие крупные издания, как BBC и MSN. Ролик получил тысячи репостов в социальных сетях.

Это уже вторая встреча с белым лосем в Швеции за нынешнее лето. В июле Джессика Хемлин сфотографировала редкое животное, ставшее частым гостем у нее в саду в Мункедальской коммуне. "Это по-настоящему особенно. Это сильное чувство", — сказала она тогда The Local.

Необычный окрас белого лося может объясняться двумя причинами. Одна из них — альбинизм (врожденное отсутствие в организме пигмента меланина, который придает окраску коже, волосам, радужной и пигментной оболочкам глаза). Другая же — лейцизм, генетическая вариация, из-за которой меняется цвет кожи и меха, но, в отличие от альбинизма, не изменяется цвет глаз.