ВИДЕО: В Чечне самолет при взлете врезался на шоссе в грузовик

 (2)
rus.DELFI.lv
вторник, 8 августа 2017 г. 17:15
В Чечне легкомоторный самолет при попытке взлета оказался на автомобильной трассе и врезался в грузовой автомобиль, сообщает РИА "Новости".
© AP / Scanpix

Инцидент случился вечером 7 августа на окраине станицы Червленная на трассе Ищерская — Кизляр Чеченской республики. Видео необычной аварии опубликовал в Twitter пользователь @batsuev.

На кадрах видно, как на дорогу приземляется одномоторный самолет Rа 0508A и врезается в малотоннажный грузовик ИЖ-2717-230, припаркованный около обочины. В момент столкновения переходивший дорогу по пешеходному переходу мужчина успел отпрыгнуть в сторону.

В результате пострадал пилот самолета (1973 г.р.), его госпитализировали. Водителя в момент аварии в машине не было. Самолет и автомобиль получили повреждения. По данному инциденту в СК России начали доследственную проверку.

По словам исполняющего обязанности начальника ГИБДД по Чечне Асламбека Назирова, "пилот самолета марки "Спектор-Аэро" при попытке взлета не рассчитал силы и врезался в припаркованную у дороги машину. Пилот ударился лицом и находится в больнице".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Берлин направит на Украину спецпосланника по вопросам децентрализации (2)

Берлин направит на Украину спецпосланника по вопросам децентрализации
Правительство Германии направит бывшего премьер-министра Саксонии Георга Мильбрадта на Украину в качестве специального посланника по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации.

ООН обвинила власти Венесуэлы в насилии над демонстрантами (3)

ООН обвинила власти Венесуэлы в насилии над демонстрантами
ООН осудила чрезмерное насилие над демонстрантами в Венесуэле. "Тысячи людей были незаконно задержаны, многих из них пытали, а несколько сотен человек предстали перед военным трибуналом вместо гражданского суда", - заявил во вторник, 8 августа, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

ВИДЕО: В Чечне самолет при взлете врезался на шоссе в грузовик (2)

ВИДЕО: В Чечне самолет при взлете врезался на шоссе в грузовик
В Чечне легкомоторный самолет при попытке взлета оказался на автомобильной трассе и врезался в грузовой автомобиль, сообщает РИА "Новости".

Американский художник оказался автором проекции с Путиным на отель Трампа (3)

Американский художник оказался автором проекции с Путиным на отель Трампа
Журналист и мультимедийный художник Робин Белл в своем твиттере заявил, что это он организовал акцию перед отелем Trump SoHo в Нью-Йорке. Ранее на здании появилась проекция с изображением президента России Владимира Путина и российским флагом.

Украина выразила протест Польше из-за проекта нового польского паспорта (8)

Украина выразила протест Польше из-за проекта нового польского паспорта
Украина вызвала в МИД посла Польши и вручила ему ноту протеста в связи с планами польских властей разместить на страницах нового паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной во Львове.
Facebook друзья