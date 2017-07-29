ВИДЕО: Украинские пилоты вслепую посадили побитый градом авиалайнер

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NEWSru.com
суббота, 29 июля 2017 г. 17:04
Украинские пилоты в Стамбуле практически вслепую посадили побитый градом авиалайнер: стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин.
© Youtube

На видео посадки видно, как пилот Александр Акопов сажает самолет с большим креном, а турецкие споттеры в это время кричат: "Он не сядет, не сядет".

Как сообщает сайт Avianews, ЧП произошло вечером 27 июля. Airbus A320 выполнил рейс UH250 Харьков-Стамбул, после чего в 18:40 вылетел из Стамбула в Эркан.

В заявлении Atlasglobal, которое цитирует турецкое авиационное издание Аirporthaber, говорится, что после вылета в Эркан самолет попал в шторм на высоте 1200 метров и получил значительные повреждения носа и лобового стекла, после чего пилоты приняли решение возвращаться в Стамбул.

Командиром воздушного судна на рейсе KK1010 из Стамбула в Эркан был Александр Акопов. После посадки он объяснил, что значительно накренил самолет, чтобы в боковое стекло увидеть, где находится посадочная полоса.

На фотографиях видно, что на А320 фактически проломлен нос, а лобовое стекло повреждено градом настолько, что стало полностью непрозрачным.

По данным ТСН, на борту во время экстренной посадки был 121 пассажир и шесть членов экипажа. Акопов после приземления не скрывал радости: "Я 30 лет летаю. Ну, вы видели, как самолет сел? Нормально? Пассажиры живы… Обычная профессиональная надежность. Наш локатор не показывал это погодное явление (град), потому так вышло. Было тяжело. Но главное - люди целы".

NEWSru.com
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