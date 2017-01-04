ВИДЕО: Самолет Москва — Калининград приземлился на брюхо: аэропорт "Храброво" временно закрыт

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NEWSru.com
среда, 4 января 2017 г. 10:04
Калининградский аэропорт Храброво, где в минувший вторник после посадки произошло выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Airbus A321 "Аэрофлота", в среду закрыт до 10:00 часов местного времени для приема и отправки авиарейсов. Об этом сообщили в администрации аэропорта.

"Аэропорт закрыт по техническим причинам", — пояснили в воздушной гавани, не уточняя характера причин. Как передает ТАСС, на информационном табло расписания полетов сообщается о задержке вылета трех авиарейсов: в Москву (Шереметьево), назначенных на 06:30 и 09:15 местного времени, а также в Минск — 09:10. Задерживаются до 10:00 местного времени прибытие рейсов из Москвы, Минска и Петербурга.

В кассе представительства "Аэрофлота" сказали, что "пока речь идет о задержках до 10:00 местного времени, в связи с тем, что аэропорт не работает до этого часа". "Что будет дальше — сказать мы пока не можем", — подчеркнули там. "Звоните", — посоветовала работник кассы.

Как сообщалось ранее, 3 января при выполнении рейса Москва — Калининград, самолет "Аэрофлота" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки. На борту находились 171 человек, включая семерых членов экпипажа. Все они были эвакуированы по аварийным надувным трапам.

Калининградский отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте (СЗСУТ) СК России начал доследственную проверку. По его информации, "на данный момент за медицинской помощью обратились три человека, воздушное судно получило повреждение шасси".

По данным Главного управления МЧС России по региону, "аварийно-восстановительные работы на месте инцидента ведутся службами аэропорта Храброво.

Между тем на YouTube появилось снятое очевидцами видео выкатившегося за пределы ВПП самолета, отмечается, что он "лежит на брюхе".

"Комсомольская правда" пообщалась с одним из пассажиров злополучного рейса через час после ЧП. Шли на посадку, довольно прилично болтало, — рассказывает Юрий. — Потом — сильный удар и задымление в салоне. Чувствую, выкатились за пределы взлетки".

Эвакуация, по его словам, прошла "резко": "Были спущены надувные трапы, по ним мы спустились на снег. Там уже стояли машины экстренных служб, они нас доставили до здания аэровокзала. Некоторое время мы находились там, пытались прийти в себя. О причинах ЧП нам, конечно, ничего не сказали".

Очевидцы отмечают, что погодные условия в калининградском аэропорту во вторник оставляли желать лучшего: целый день шел снег, а к вечеру поднялся сильный порывистый ветер.

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ВИДЕО: Самолет Москва — Калининград приземлился на брюхо: аэропорт "Храброво" временно закрыт (7)

ВИДЕО: Самолет Москва — Калининград приземлился на брюхо: аэропорт Храброво временно закрыт
Калининградский аэропорт Храброво, где в минувший вторник после посадки произошло выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Airbus A321 "Аэрофлота", в среду закрыт до 10:00 часов местного времени для приема и отправки авиарейсов. Об этом сообщили в администрации аэропорта.

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