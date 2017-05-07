ВИДЕО: Австралиец чудом уцелел после попытки заарканить акулу

В Австралии мужчина едва не погиб, пытаясь заарканить акулу. Житель штата Квинсленд забросил на хищника лассо. Однако огромной рыбе удалось не только выбраться из петли, но и вцепиться зубами в ногу горе-рыбака.

Мужчина смог отбиться от акулы, а затем пришел на помощь его друг, и акула была убита. Чудом уцелевший мужчина признал, что его поступок был крайне глупым, передает Vesti.ru.

Это уже второй громкий случай нападения акул за неделю. Так, 5 мая сообщалось, что в США жертвой акулы едва не стала актриса фильмов для взрослых. Во время съемок женщину в клетке опустили под воду.

Акула атаковала актрису, но ее успели вовремя спасти, хотя на рану, полученную порнозвездой, пришлось наложить 20 швов.