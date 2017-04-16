Вице-президент США прибыл в Южную Корею и пообещал защиту

 (1)
NEWSru.com
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 14:58
Вице-президент США Майкл Пенс прибыл в Южную Корею. Произошло это через несколько часов после очередной попытки КНДР запустить ракету - в этот раз неудачной. Второй человек в администрации США заявил, что Вашингтон по-прежнему привержен военному союзу с Республикой Корея.
Mike’as Pence’as
© AFP / Scanpix

После прибытия в Сеул Пенс посетил американскую базу и побеседовал с военнослужащими США там. Вслед за этим он заявил журналистам: "Решимость (США) укреплять военный альянс с Южной Кореей никогда не была крепче, чем сейчас".

Запуск ракеты КНДР вице-президент назвал очередной "провокацией", и напоминанием о том, каким угрозам ежедневно подвергаются американские военнослужащие "во имя защиты свободы народа Южной Кореи и защиты Америки в этой части света".

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с Пенсом проведенный Северной Кореей новый ракетный пуск, который американские военные посчитали "неудачным" - ракета взорвалась почти сразу после старта. В Пентагоне заявили, что КНДР испытала ракету средней дальности.

Пенс отправился в субботу в продолжительное турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Первой остановкой заместителя главы американской администрации стал Сеул, где он пробудет до 18 апреля, напоминает ТАСС.

В Сеуле он должен встретиться с исполняющим обязанности президента Республики Корея Хван Ге Аном. Стороны намерены в первую очередь обсудить ракетно-ядерную проблему КНДР и ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове.

Ситуация в регионе обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. Соседи КНДР посчитали, что цель испытаний была не научной, а спутник в перспективе вполне может заменить ядерная боеголовка. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Вице-президент США прибыл в Южную Корею и пообещал защиту (1)

Mike’as Pence’as
Вице-президент США Майкл Пенс прибыл в Южную Корею. Произошло это через несколько часов после очередной попытки КНДР запустить ракету - в этот раз неудачной. Второй человек в администрации США заявил, что Вашингтон по-прежнему привержен военному союзу с Республикой Корея.

На бундесвер ежедневно осуществляется 4500 кибератак (6)

На бундесвер ежедневно осуществляется 4500 кибератак
Бундесвер каждый день сталкивается с тысячами хакерских атак, многие из которых осуществляются через сеть зараженных компьютерных устройств. Немецкие военные в таком случае имеют право только отражать эти нападения.

Число жертв теракта около Алеппо превысило 110 человек (5)

Число жертв теракта около Алеппо превысило 110 человек
Число жертв масштабного теракта около Алеппо, где взорвали автобусы с сирийскими беженцами, превысило 110 человек и, скорее всего, еще увеличится, сообщил в воскресенье Сирийский центр по надзору за правами человека (SOHR).

Политолог: Исход выборов во Франции может стать для всех сюрпризом (3)

Rinkimai Prancūzijoje
Согласно опросам общественного мнения, следующим президентом Франции станет независимый кандидат Эмманюэль Макрон. Однако политолог Стефан Ваниш предупреждает: прогнозы могут не оправдаться.

Вике-Фрейберга: Генерал в Вашингтоне шепнул, что страны Балтии находятся под защитой (35)

Vaira Vike-Freiberga
Латвия находится в составе НАТО, и не стоит сомневаться, что этот военный альянс может защитить кого угодно и где угодно. "Только об этом надо думать и это надо планировать", — заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Как сообщает Lsm.lv, бывшая глава государства пояснила: разместив свои силы в регионе и проводя учения, НАТО шлет очень сильный сигнал. "Здесь не спят и готовы что-то делать для своей безопасности", — сказала Вике-Фрейберга.
Facebook друзья
Rambler's Top100