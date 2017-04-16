Вице-президент США прибыл в Южную Корею и пообещал защиту

После прибытия в Сеул Пенс посетил американскую базу и побеседовал с военнослужащими США там. Вслед за этим он заявил журналистам: "Решимость (США) укреплять военный альянс с Южной Кореей никогда не была крепче, чем сейчас".

Запуск ракеты КНДР вице-президент назвал очередной "провокацией", и напоминанием о том, каким угрозам ежедневно подвергаются американские военнослужащие "во имя защиты свободы народа Южной Кореи и защиты Америки в этой части света".

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с Пенсом проведенный Северной Кореей новый ракетный пуск, который американские военные посчитали "неудачным" - ракета взорвалась почти сразу после старта. В Пентагоне заявили, что КНДР испытала ракету средней дальности.

Пенс отправился в субботу в продолжительное турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Первой остановкой заместителя главы американской администрации стал Сеул, где он пробудет до 18 апреля, напоминает ТАСС.

В Сеуле он должен встретиться с исполняющим обязанности президента Республики Корея Хван Ге Аном. Стороны намерены в первую очередь обсудить ракетно-ядерную проблему КНДР и ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове.

Ситуация в регионе обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. Соседи КНДР посчитали, что цель испытаний была не научной, а спутник в перспективе вполне может заменить ядерная боеголовка. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.