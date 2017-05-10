Вице-президент США объяснил увольнение директора ФБР

Вице-президент США Майкл Пенс, комментируя решение главы государства Дональда Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми, подчеркнул, что этот шаг никак не связан с расследованием о якобы имевшем место вмешательстве России в ход прошлогодних американских президентских выборов, передает агентство Reuters.

Отвечая на вопросы журналистов в стенах конгресса, Пенс подчеркнул, что "директор Коми утратил доверие американского народа". По его словам, президент США счел, что в такой ситуации "пришло время для свежего старта".

Позднее сам Трамп, находясь в овальном кабинете, на вопрос одного из журналистов об истинных причинах увольнения Коми коротко пояснил: "Он не делал хорошую работу" (цитата по AP).

Незадолго до этого на своей странице в Twitter глава государства написал: "Коми потерял доверие почти всех в Вашингтоне, как республиканцев, так и демократов. Когда все успокоится, они будут меня благодарить!". "Джеймса Коми заменит кто-то, кто будет гораздо лучше выполнять работу, возвращая дух и престиж ФБР", - добавил он.

Кроме того, Трамп отметил, что демократы неоднократно заявляли о необходимости увольнения Коми, однако теперь изображают печаль в связи с принятым решением. Он также дал ссылку на статью о десяти скандалах, в которых был замешан бывший глава ФБР.

По информации The New York Times, за несколько дней до того, как стало известно об увольнении Коми, директор ФБР обратился в Минюст США с просьбой выделить ему дополнительное финансирование и кадровый ресурс для расследования информации о вмешательстве РФ в президентские выборы США.

Как стало известно журналистам, такую просьбу Коми озвучил на прошлой недели во время встречи с заместителем генпрокурора страны Родом Розенстайном, чья служебная записка позднее была использована в качестве одного из аргументов для увольнения директора ФБР.

Ранее политические оппоненты Трампа, представители Демократической партии США, заявили, что президент США уволил Коми, чтобы повлиять на ход расследования возможного вмешательства России в предвыборную кампанию. Шесть сенаторов-демократов направили письмо в ФБР и Минюст США с требованием "обеспечить неприкосновенность" этого расследования.

Накануне президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми о том, что срок его полномочий закончен и он отправлен в отставку. В заявлении Белого дома говорилось, что Коми "неспособен руководить ФБР". В пресс-службе администрации президента отметили, что Трамп действовал на основе рекомендаций генпрокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

Сенатский комитет по разведке разослал на прошлой неделе письма бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, экс-помощникам действующего президента Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, а также бывшему помощнику американского лидера по национальной безопасности генерал-лейтенанту в отставке Майклу Флинну.

Всем им было предписано представить документы, касающиеся их трудовой деятельности до и после всеобщих выборов в США, состоявшихся 8 ноября 2016 года. Данный шаг свидетельствовал об активизации расследования приписываемых России попыток оказать влияние на исход президентских выборов в Соединенных Штатах.

Уволенный глава ФБР также вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон обвиняла Коми и в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

Администрация прежнего президента США Барака Обамы обвиняла РФ во вмешательстве в выборы и ввела на этом основании санкции против российских граждан и организаций. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.