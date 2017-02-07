Вице-президент США объяснил ответ Трампа на вопрос журналиста Fox News

Вице-президенту США Майку Пенсу пришлось объясниться после резонансного интервью президента Дональда Трампа журналисту Fox News Биллу О'Рейли, в ходе которого американский лидер, в частности, вступился за Владимира Путина, которого телеведущий назвал убийцей.

На следующий день Пенс пояснил, что слова Трампа не направлены против американского народа. "Заявления, которые он сделал, не были в какой-либо мере направлены на одинаковую моральную оценку высоких идеалов и практик американского народа и народа России", — заявил вице-президент (цитата по Fox News).

При этом Пенс подчеркнул, что Трамп в настоящее время ищет способы начать новые отношения с народом России и ее властями. По его словам, президент руководствуется вопросом: "Есть ли пути, по которым мы можем начать работать вместе?" Это, как добавил Пенс, обусловлено тем, что США находятся перед "очень серьезными испытаниями".

"По правде говоря, нам нужно создать новые коалиции и новые партнерства для противостояния радикальному исламскому терроризму. В особенности Россия и США имеют общего врага в лице ИГИЛ", — пояснил Пенс. Трамп сделал для себя приоритетом объединение мира и ресурсов США для полного уничтожения ИГИЛ, добавил вице-президент.

Ранее в Кремле заявили, что ждут извинений от телекомпании Fox News, телеведущий которой назвал президента РФ Владимира Путина убийцей. "Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми, оскорбительными. Мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании", — объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Скандальное заявление журналист Билл О'Рейли сделал во время интервью с президентом США Дональдом Трампом. В ответ Трамп сказал: "Есть много убийц. У нас (в США) есть много убийц. Вы что думаете? Наша страна так уж невинна?" Президент США также ответил на вопрос о том, как он относится к Путину: уважает, но не знает, удастся ли поладить двум лидерам.

"Я считаю, лучше поладить с Россией, чем нет. И если Россия поможет нам бороться с "Исламским государством", в нашем главном бою, и исламским терроризмом по всему миру, будет хорошо, — отметил Трамп. — Полажу ли я с ним (лично с Путиным)? Понятия не имею".