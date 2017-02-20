Вице-президент США назвал Россию ответственной за конфликт в Донбассе

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Deutsche Welle
понедельник, 20 февраля 2017 г. 18:15
Во время первого визита в Брюссель вице-президент США Майк Пенс призвал Москву и Киев соблюдать перемирие на востоке Украины, а также пообещал защищать территориальную целостность европейских государств.
© AFP

Новая администрация Соединенных Штатов считает Москву ответственной за боевые действия на востоке Украины, заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе своего первого визита в Брюссель. Во время совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Дональдом Туском в понедельник, 20 февраля, в Брюсселе, он призвал РФ и Украину соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, передает Reuters. В то же время Вашингтон намерен искать новые точки пересечения с Москвой, указал политик.

Одновременно Пенс от имени президента США Дональда Трампа заверил европейцев в намерении продолжить тесное сотрудничество и партнерство. "Вне зависимости от наших разногласий наши континенты объединяет общее наследие, общие ценности и прежде всего общая цель содействовать миру и благополучию посредством свободы, демократии и верховенства закона", - подчеркнул американский политик.

Кроме того, Майк Пенс подтвердил, что США будут защищать территориальную целостность европейских государств, указывает Reuters. Вашингтон также останется партнером ЕС и других европейских союзников в борьбе с терроризмом. Европейцы и американцы должны принимать объединить свои усилия перед лицом угрозы европейской безопасности и стабильности, подчеркнул он.

"Положительное известие" для ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск назвал слова Пенса "положительным известием". Европейский Союз рассчитывает на "безоговорочную и однозначную поддержку" администрации Трампа, указал он после переговоров с американским вице-президентом.

В последние месяцы было "слишком много новых и иногда неожиданных заявлений о наших отношениях и о нашей общей безопасности", поэтому встреча с Пенсом европейцам была "действительно нужна", отметил Туск далее. По его словам, переговоры с американским вице-президентом были "открытыми и искренними".

В тот же день Пенс встретился с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Майк Пенс стал первым представителем администрации Дональда Трампа, прибывшим в Брюссель для переговоров с лидерами Евросоюза. Сам американский президент ожидается в Брюсселе предположительно в конце мая.

Deutsche Welle
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