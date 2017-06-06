Вице-президент США назвал Россию одной из главных угроз

«Главные угрозы безопасности, которые стоят перед нашим историческим союзом [НАТО] — от попыток России силой переделать международные границы и попыток Ирана дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке до международного терроризма, который может атаковать в любое время и в любом месте. Кажется, сегодня мир стал гораздо опаснее с тех пор как четверть века назад пал коммунизм», — заявил Пенс.

Во время выступления он также подчеркнул, что «нападение на одного члена [НАТО] — это нападение на всех». Также Пенс поздравил Черногорию со вступлением в альянс. Помимо этого, он выразил соболезнования семьям жертв теракта в Лондоне и подчеркнул, что члены НАТО должны объединиться, чтобы победить международный терроризм.

В своем интервью в августе 2016 года, еще до избрания вице-президентом США, Майкл Пенс заявил, что администрация Трампа будет бороться с «российской угрозой». Такое заявление он сделал в ответ на слова бывшего главы ЦРУ о том, что Трамп стал «невольным агентом» президента России Владимира Путина в США.