Вице-адмирал Окоин уволен из ВМС США после аварии с эсминцем

Десять моряков пропали без вести после того, как эсминец "Джон С. Маккейн" столкнулся с нефтяным танкером "Алник" неподалеку от Сингапура в понедельник. Позже останки моряков были обнаружены в заблокированных отсеках эсминца, стоящего сейчас в порту Сингапура.

Это уже четвертое за год подобное столкновение. В заявлении командования ВМС говорится, что оно утратило уверенность в способности вице-адмирала руководить флотом.

Седьмой флот, дислоцирующийся в городе Йокосука в Японии — крупнейшее соединение передового базирования ВМС США. Флот состоит из 50-70 надводных кораблей и подводных лодок, 350 самолетов и примерно 60 тыс. моряков и морских пехотинцев.

Вице-адмирал Окоин, который командовал флотом с 2015 года, собирался уйти в отставку в ближайшие недели. Сообщается, что его преемник приступит к исполнению обязанностей немедленно. В операциях ВМС США по всему миру на время разбирательства сделана пауза, а также запущен процесс пересмотра действующих процедур.

Поиски продолжаются

Эсминец "Джон С. Маккейн" находился к востоку от Сингапура, когда незадолго до рассвета столкнулся с нефтяным танкером "Алник", шедшим под флагом Либерии. Столкновение оставило большую пробоину в левом борту эсминца. Оказались затопленными каюты членов экипажа. Пять моряков пострадали, еще десять числятся пропавшими без вести. В настоящий момент корабль находится на военно-морской базе Чанги в Сингапуре.

На поиски десяти пропавших моряков были брошены суда и самолеты из США, Индонезии, Малайзии и Сингапура. Во вторник власти заявили об обнаружении останков моряков в закрытых затопленных отсеках эсминца. Еще одно тело нашли в море военно-морские силы Малайзии, сейчас его пытаются идентифицировать.

Врезавшийся в эсминец танкер получил повреждения в носовой части, однако никто из находившихся на его борту не пострадал и утечки нефти не произошло.

Прошлые инциденты

Это столкновение стало четвертым подобным случаем с участием американского боевого корабля в Азии за текущий год. Два месяца назад семь американских моряков погибли после столкновения эсминца "Фицджеральд" с филиппинским контейнеровозом в японских водах недалеко от порта Йокосука. В результате боевой корабль получил пробоину ниже ватерлинии. Погибших нашли в затопленных отсеках.

На прошлой неделе ВМС США сообщали, что около дюжины моряков будут подвергнуты дисплинарному взысканию, а командир корабля и еще один старший офицер будут переведены с судна.

В мае этого года ракетный крейсер "Лейк Чамплейн" столкнулся с южнокорейским сейнером. До этого два корабля снабжения — сухогруз "Амелия Эрхард" и танкер "Уолтер Дил" врезались друг в друга.