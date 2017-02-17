Вице-адмирал Гарвард отказался занять место Майкла Флинна

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bbcrussian.com
пятница, 17 февраля 2017 г. 12:00
Пост советника президента США по национальной безопасности, освободившийся после скандальной отставки Майкла Флинна, остается вакантным.
© Reuters / Scanpix

От предложения Дональда Трампа занять этот пост отказался 60-летний вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард, мотивировав свое решение семейными обстоятельствами.

Флинн покинул этот пост 14 февраля, после того как стало известно, что в декабре прошлого года он обсуждал с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность отмены санкций.

Представитель Белого дома объяснил отказ Гарварда семейными и финансовыми обязательствами, однако американские СМИ сообщают, что камнем преткновения стало то, что отставной адмирал хотел привести с собой "своих людей", на что администрация президента будто бы не дала согласия.

Сам Роберт Гарвард сказал в интервью Ассошиэйтед пресс, что представители Белого дома были крайне доброжелательно к нему расположены - "и в профессиональном, и в личном плане".

"Все дело исключительно в личных обстоятельствах", - добавил он. Сейчас он работает в представительстве оборонной компании Lockheed Martin в Абу-Даби.

На пресс-конференции в четверг Дональд Трамп отверг предположения о том, что в его администрации царит хаос, утверждая, что она "работает, как отлаженная машина". После этого он уже не в первый раз обвинил СМИ в нечестности и несправедливом отношении к его персоне.

Сам Роберт Гарвард сказал в интервью Ассошиэйтед пресс, что представители Белого дома были крайне доброжелательно к нему расположены - "и в профессиональном, и в личном плане".

"Все дело исключительно в личных обстоятельствах", - добавил он. Сейчас он работает в представительстве оборонной компании Lockheed Martin в Абу-Даби.

На пресс-конференции в четверг Дональд Трамп отверг предположения о том, что в его администрации царит хаос, утверждая, что она "работает, как отлаженная машина". После этого он уже не в первый раз обвинил СМИ в нечестности и несправедливом отношении к его персоне.

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Пост советника президента США по национальной безопасности, освободившийся после скандальной отставки Майкла Флинна, остается вакантным.
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