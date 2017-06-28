Вертолет обстрелял Верховный суд Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что здание Верховного суда страны в Каракасе обстреляли с вертолета. Мадуро назвал происшествие террористическим нападением, призванным дестабилизировать ситуацию в стране.

Инцидент с обстрелом Верховного суда произошел, когда Мадуро выступал в прямом эфире по государственному телевидению.

Президент рассказал, что вертолет обстрелял здание суда в столице страны и запустил две гранаты, одна из которых не взорвалась. Мадуро сообщил, что по тревоге подняли силы противовоздушной обороны.

Он добавил, что спецподразделения силовых структур ищут организаторов и участников обстрела. "Уже развернуты все специальные силы для того, чтобы поймать эту группу", - заявил он.

"Один из пилотов ранее был пилотом Мигеля Родригеса Торреса, бывшего министра [внутренних дел], который находится в контакте с ЦРУ", - сказал Мадуро. Он выразил надежду, что оппозиция осудит эту атаку. "Акция могла привести к сотням раненых", - отметил президент.

Вертолет принадлежал корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), сообщил министр связи и информации Эрнесто Вильегас. "Один человек поднял оружие против республики. Он похитил вертолет и атаковал Верховный суд", - приводит канал NTN 24 слова Вильегаса.

По социальным сетям разошлись фотографии вертолета в ливрее CICPC, с борта которого вывешен плакат с надписью "350. Libertad" ("350. Свобода"). В статье 350 конституции Венесуэлы говорится о возможности непризнания гражданами власти, если он нарушает демократические ценности и права человека.

Местные СМИ отмечают, что пилотом вертолета мог быть офицер CICPC Оскар Перес. В социальных сетях опубликовано его видеообращение. "Мы - коалиция военных, полицейских и гражданских служащих в поиске баланса и против недолговечного преступного правительства", - говорит пилот на видео.

По его словам, у группировки нет партийной принадлежности. "Президент Николас Мадуро, мы требуем, чтобы ты немедленно ушел в отставку вместе с министрами и чтобы были объявлены всеобщие выборы. Эта битва не против остальной части вооруженных сил, а против безнаказанности, навязанной этим правительством, против тирании, против смерти молодых людей, которые борются за свои законные права. Против голода, против отсутствия здравоохранения и против фанатизма. Это борьба за жизнь, за надежду, которую мы строим", - говорит Перес.

С апреля в Венесуэле не прекращаются антиправительственные акции протеста. Власти утверждают, что страна на пороге гражданской войны. Лидеры оппозиции так не считают. По их мнению, народ, независимо от политических взглядов, объединился против кучки людей, узурпировавших власть в стране.

Углубляющийся экономический и политический кризис в Венесуэле привел к галопирующей инфляции, стремительному росту преступности и регулярным уличным столкновениям между демонстрантами и силами безопасности. Власти объявляют демонстрантов "террористами" и "боевиками".