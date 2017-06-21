Вероятный смертник на вокзале в Брюсселе был убит военными

Военный патруль на Центральном вокзале в Брюсселе застрелил мужчину, заметив у него нечто, похожее на пояс смертника. По нему открыли огонь после того, как раздался небольшой взрыв. Никто больше не пострадал.

Позднее представитель бельгийской прокуратуры сообщил, что мужчина скончался.

Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала произошедшее на вокзале как теракт.

По данным газеты Libre Belgique, ссылающейся на прокуратуру, мужчина, в которого стрелял военный патруль, имел при себе рюкзак и пояс со взрывчаткой.

По данным газеты, он устроил взрыв в тот момент, когда привлек внимание военнослужащих.

Центральный вокзал — один из трех основных железнодорожных вокзалов Брюсселя. Поезда из-за рубежа, включая Великобританию, прибывают не на Центральный, а на Южный вокзал.

В марте 2016 года в нападениях на аэропорт и метро Брюсселя, ответственность за которые взяла нас себя экстремистская группировка "Исламское государство", погибли 32 человека. С тех пор людные места в бельгийской столице постоянно патрулирует не только полиция, но и армия.

Считается, что та же брюссельская ячейка ИГ организовала теракты в Париже в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 человек.

Николас ван Херревеген, который работает на Центральном вокзале Брюсселя в отделе по сортировке грузов, рассказал агентству Франс пресс, что он услышал крики: "Он закричал "Аллах акбар" и взорвал тележку".

"От взрыва меня отгородила стена. Я сказал коллегам, что нужно всех эвакуировать. Он [подозреваемый] все еще был там, но потом мы его не видели".

"Взрыв был несильный, но его было хорошо слышно. Все бросились бежать", — добавил ван Херревеген.

Он описал устроившего взрыв как коротко стриженного загорелого мужчину крепкого телосложения; на нем были белая рубашка и джинсы.

"Я понял, что с ним что-то не так, потому что заметил торчащие провода. Это мог быть пояс смертника", — рассказал Николас ван Херревеген.

После инцидента полиция оцепила центральную площадь Брюсселя — Гранд-пляс, где в это время было много туристов.

Было также ненадолго приостановлено движение на линиях метро, проходящих через Центральный вокзал.