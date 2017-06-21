Вероятный смертник на вокзале в Брюсселе был убит военными

 (1)
bbcrussian.com
среда, 21 июня 2017 г. 08:22
Военный патруль на Центральном вокзале в Брюсселе застрелил мужчину, заметив у него нечто, похожее на пояс смертника. По нему открыли огонь после того, как раздался небольшой взрыв. Никто больше не пострадал.
Sprogimas Briuselio centrinėje stotyje
© AP / Scanpix

Позднее представитель бельгийской прокуратуры сообщил, что мужчина скончался.

Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала произошедшее на вокзале как теракт.

По данным газеты Libre Belgique, ссылающейся на прокуратуру, мужчина, в которого стрелял военный патруль, имел при себе рюкзак и пояс со взрывчаткой.

По данным газеты, он устроил взрыв в тот момент, когда привлек внимание военнослужащих.

Центральный вокзал — один из трех основных железнодорожных вокзалов Брюсселя. Поезда из-за рубежа, включая Великобританию, прибывают не на Центральный, а на Южный вокзал.

В марте 2016 года в нападениях на аэропорт и метро Брюсселя, ответственность за которые взяла нас себя экстремистская группировка "Исламское государство", погибли 32 человека. С тех пор людные места в бельгийской столице постоянно патрулирует не только полиция, но и армия.

Считается, что та же брюссельская ячейка ИГ организовала теракты в Париже в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 человек.

Николас ван Херревеген, который работает на Центральном вокзале Брюсселя в отделе по сортировке грузов, рассказал агентству Франс пресс, что он услышал крики: "Он закричал "Аллах акбар" и взорвал тележку".

"От взрыва меня отгородила стена. Я сказал коллегам, что нужно всех эвакуировать. Он [подозреваемый] все еще был там, но потом мы его не видели".

"Взрыв был несильный, но его было хорошо слышно. Все бросились бежать", — добавил ван Херревеген.

Он описал устроившего взрыв как коротко стриженного загорелого мужчину крепкого телосложения; на нем были белая рубашка и джинсы.

"Я понял, что с ним что-то не так, потому что заметил торчащие провода. Это мог быть пояс смертника", — рассказал Николас ван Херревеген.

После инцидента полиция оцепила центральную площадь Брюсселя — Гранд-пляс, где в это время было много туристов.

Было также ненадолго приостановлено движение на линиях метро, проходящих через Центральный вокзал.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

На наблюдателей ОБСЕ напали в подконтрольной "ДНР" Ясиноватой

OSCE
На наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во вторник, 20 июня, было совершено вооруженное нападение на востоке Украины.

Семья вернувшегося из КНДР в США студента отказалась от вскрытия (1)

Otto Warmbieras Š. Korėjos nelaisvėje
Семья американского студента Отто Уормбира, отбывавшего заключение в северокорейской тюрьме и скончавшегося вскоре после возвращения в США, отказалась от проведения вскрытия.

Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия

Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия
Боевики леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа" (FARC) сдали 60 процентов своего оружия. Во вторник, 20 июня, они начали передавать последние 40 процентов из имеющихся семи тысяч единиц оружия.

Первая встреча Порошенко с Трампом завершилась заявлением о России (55)

Donaldo Trumpo susitikimas su Petro Porošenka
Американские санкции против России будут действовать до тех пор, пока российские силы не покинут восток Украины, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер через несколько часов после завершения первой встречи между украинским президентом Петром Порошенко и президентом США Дональдом Трампом.

Основатель Uber Трэвис Каланик подал в отставку

„Uber“ generalinis direktorius Travisas Kalanickas
Основатель сервиса для заказа такси Uber Трэвис Каланик покидает пост гендиректора компании из-за давления со стороны акционеров.
Facebook друзья
Rambler's Top100