Вероятный смертник на вокзале в Брюсселе был убит военными

Позднее представитель бельгийской прокуратуры сообщил, что мужчина скончался.
Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала произошедшее на вокзале как теракт.
По данным газеты Libre Belgique, ссылающейся на прокуратуру, мужчина, в которого стрелял военный патруль, имел при себе рюкзак и пояс со взрывчаткой.
По данным газеты, он устроил взрыв в тот момент, когда привлек внимание военнослужащих.
Центральный вокзал — один из трех основных железнодорожных вокзалов Брюсселя. Поезда из-за рубежа, включая Великобританию, прибывают не на Центральный, а на Южный вокзал.
В марте 2016 года в нападениях на аэропорт и метро Брюсселя, ответственность за которые взяла нас себя экстремистская группировка "Исламское государство", погибли 32 человека. С тех пор людные места в бельгийской столице постоянно патрулирует не только полиция, но и армия.
Считается, что та же брюссельская ячейка ИГ организовала теракты в Париже в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 человек.
Николас ван Херревеген, который работает на Центральном вокзале Брюсселя в отделе по сортировке грузов, рассказал агентству Франс пресс, что он услышал крики: "Он закричал "Аллах акбар" и взорвал тележку".
"От взрыва меня отгородила стена. Я сказал коллегам, что нужно всех эвакуировать. Он [подозреваемый] все еще был там, но потом мы его не видели".
"Взрыв был несильный, но его было хорошо слышно. Все бросились бежать", — добавил ван Херревеген.
Он описал устроившего взрыв как коротко стриженного загорелого мужчину крепкого телосложения; на нем были белая рубашка и джинсы.
"Я понял, что с ним что-то не так, потому что заметил торчащие провода. Это мог быть пояс смертника", — рассказал Николас ван Херревеген.
После инцидента полиция оцепила центральную площадь Брюсселя — Гранд-пляс, где в это время было много туристов.
Было также ненадолго приостановлено движение на линиях метро, проходящих через Центральный вокзал.