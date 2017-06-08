Верховный суд Норвегии отклонил апелляцию террориста Брейвика

Deutsche Welle
четверг, 8 июня 2017 г. 16:05
Верховный суд Норвегии в четверг, 8 июня, отказался рассматривать апелляцию террориста Андерса Брейвика. Преступник, приговоренный к длительному тюремному заключению за массовые убийства, требовал признать, что условия его содержания в трехкомнатной камере нарушают права человека.
© Reuters/Scanpix

Тем самым норвежский Верховный суд оставил в силе решение апелляционного суда, который счел, что права Брейвика не нарушены. Защитник террориста заявил, что его клиент обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Мы обратимся с этим делом в Страсбург как можно скорее", - цитирует слова адвоката агентство Reuters.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик расстрелял 77 человек в знак протеста против мультикультурной политики Норвегии и "мусульманского вторжения" в страну. Суд приговорил его к 21 году заключения.

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В марте 2016 года Окружной суд Осло частично удовлетворил иск Брейвика против норвежского государства, признав нарушение пунктов статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает пытки или бесчеловечное, унижающее достоинство обращение или наказание. Суд, в частности, счел нарушением ограничение контактов заключенного с внешним миром.

Вердиктом суда остались недовольны и защита Андерса Брейвика, и обвинение. Обе стороны обратились с иском в Апелляционный суд Норвегии, который пришел к выводу, что условия содержания осужденного террориста не нарушают его прав.

Deutsche Welle
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