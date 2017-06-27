Верховный суд частично восстановил действие миграционного указа Трампа

Deutsche Welle
вторник, 27 июня 2017 г. 08:30
Верховный суд США в понедельник, 26 июня, частично восстановил действие миграционного указа американского президента Дональда Трампа, временно запретившего въезд в Соединенные Штаты гражданам шести государств с преимущественно мусульманским населением.
© AFP / Scanpix

Постановление будет действовать до тех пор, пока высшая судебная инстанция в США не рассмотрит в полном объеме дело, следующее слушание по которому состоится в октябре. Въезд в страну будет запрещен иностранцам из обозначенных стран, не имеющим "легитимных отношений с физическими лицами или организациями в США", отмечается в постановлении.

Ранее Белый дом подал в Верховный суд два срочных ходатайства об отмене постановлений двух судов низшей инстанции, касающихся указа Трампа от 6 марта. Этим указом президент запретил гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена въезжать в США в течение 90 дней — на период, пока администрация вводит более жесткие правила выдачи въездных виз.

Целый ряд американских судов признали указ Трампа дискриминационным. Они не согласились с доводами Белого дома о том, что данное распоряжение призвано в первую очередь усилить национальную безопасность США.

Deutsche Welle
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