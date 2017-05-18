Верховная рада Украины отменила "закон Савченко"

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Deutsche Welle
четверг, 18 мая 2017 г. 18:30
Украинский парламент 227 голосами при необходимых 226 в четверг, 18 мая, отменил "закон Надежды Савченко", согласно которому один день предварительного заключения засчитывался за два дня лишения свободы.
© RIA/Scanpix

Этот закон вступил в силу 23 декабря 2015 года, инициировала его Надежда Савченко, еще находясь в заключении в России.

По данным главы Государственной пенитенциарной службы Владимира Палагнюка, только в феврале 2016 года, благодаря закону, из украинских тюрем досрочно вышли более 1600 человек, а еще 3700 осужденным сократили сроки наказания.

Автор законопроекта по отмене "закона Савченко" депутат Антон Яценко (группа "Видрождення") считает, что это было ошибкой, которая обошлась в 55 жизней, 22 изнасилования и 760 разбойных нападений.

"И вышли сейчас на свободу преступники, которые убивали, разбойники. Конечно, мы должны этот беспредел остановить", - заявил он в Верховной раде.

После отмены закона предварительное заключение будет засчитываться судом в случае лишения свободы "день в день", как и было до декабря 2015 года.

Deutsche Welle
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