Венгрия требует от ЕС компенсации за сооружение пограничной стены

Евросоюз должен взять на себя половину расходов, связанных со строительством и обслуживанием заграждений на южной границе Венгрии, заявил глава аппарата Орбана Янош Лазар в четверг, 31 августа, в Будапеште.
"Если мы говорим о европейской солидарности, то мы должны говорить и об охране границ и тогда солидарность должна быть реализована на практике. Поэтому Евросоюз должен взять на себя часть расходов", — сказал Лазар.
Забор перекрыл "балканский маршрут" нелегальной миграции
В 2015 году более 400 тысяч нелегальных мигрантов перебрались в Западную Европу через территорию Венгрии. После этого правительство в Будапеште построило заграждения с колючей проволокой на границе с Сербией, а затем и с Хорватией. Для охраны заграждений было задействовано около трех тысяч пограничников.
Сооружение пограничной стены способствовало закрытию так называемого "балканского маршрута", по которому многие беженцы перебирались и в Германию. С тех пор мигранты практически не пользуются этим маршрутом. Евросоюз, однако, резко раскритиковал решение Венгрии о строительстве пограничных заграждений.
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