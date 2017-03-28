Венгрия разместит беженцев в лагерях на границе с Сербией

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Deutsche Welle
вторник, 28 марта 2017 г. 11:50
В Венгрии 28 марта вступили в силу поправки, ужесточающие закон о беженцах. Нелегальных мигрантов разместят в лагерях, пока власти не примут решение об убежище.
© AP / Scanpix

В Венгрии во вторник, 28 марта, вступили в силу поправки к закону о беженцах. Отныне мигрантов, попросивших в этой стране убежище, будут содержать в двух лагерях у границы с Сербией.

Это касается и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, прибывших в Венгрию без сопровождения взрослых. Они обязаны находиться в одном из лагерей, пока власти не примут решение об убежище.

Соответствующий закон был принят парламентом Венгрии 7 марта текущего года и вызвал резкую критику правозащитных организаций, а также Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Организация Human Rights Watch (HRW) призвала Евросоюз оказать нажим на Будапешт.

"Европейская комиссия действовала очень нерешительно, когда речь шла о действиях венгерского правительства в отношении потенциальных беженцев", - говорится в заявлении HRW. По ее мнению, другие страны ЕС стали также применять опыт Венгрии.

Deutsche Welle
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