Венгрия готовится расширить газовое сотрудничество с Россией

Власти Венгрии планируют укрепить сотрудничество с РФ по поставкам газа, а также в области ядерной энергетики. Владимир Путин прибудет в эту страну с визитом 2 февраля.

Венгерское руководство намерено расширить сотрудничество с Россией по поставкам газа после 2021 года. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью агентству Reuters, которое опубликовано в пятницу, 27 января, - в преддверии запланированного на 2 февраля визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт. По словам венгерского политика, власти хотели бы развивать альтернативные источники энергии, однако Россия оказалась более надежным партнером, нежели европейцы, которые якобы не смогли выстроить необходимую инфраструктуру для отказа от российского газа.

Помимо этого, Венгрия хотела бы продолжить сотрудничество с Россией в области строительства двух энергоблоков на АЭС "Пакш". Сделка с РФ в этой сфере - объемом 10 млрд евро - была заморожена на время проверки в Брюсселе. По словам Сийярто, как только будет получено разрешение от европейского регулятора, начнется строительство.

Глава венгерского МИД также повторил позицию властей Будапешта о необходимости отмены санкций, поскольку они вредят экономике и не помогают достичь политических целей. Кроме того, Сийярто подчеркнул, что Венгрия не считает Кремль угрозой. "Я понимаю и уважаю мнение наших польских и балтийских друзей, которое отличается от нашего", - отметил политик, добавив, что, по его мнению, Россия все-таки не будет нападать на членов НАТО, поскольку это противоречит ее интересам.

Российский газ для Венгрии

"Газпром" продает российский газ на венгерском рынке через компанию-посредника Panrusgas Gas Trading Plc., в которой владеет 40% акций. На данный момент между "Газпромом" и Panrusgas заключены четыре договора: два - до 2019 и два - до 2021 года. Согласно этим соглашениям, российская компания поставляет в страну до 4,2 млрд кубометров газа в год.

По данным на 2014 год, Венгрия импортировала около 76% потребляемого в стране природного газа. При этом за последние годы властям удалось значительно снизить зависимость от российского импорта. Если в 2009 году на российский газ приходилось более 80% всего импорта в Венгрию, то в 2012 году эта цифра была уже на уровне 44%. Достичь такого эффекта удалось за счет импорта из западноевропейских стран.