Венгрия достроила второй забор на границе с Сербией

Длина сербско-венгерской границы составляет 175 километров.

Первые ограждения на границе Будапешт построил в 2015 году, пытаясь остановить поток сирийских беженцев с юга. В стычках с мигрантами венгерская полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ.

В том же году Венгрия возвела аналогичное препятствие на границе с Хорватией.

Сербия не входит в Европейский союз. Для Хорватии - члена ЕС - Шенгенское соглашение об упрощении паспортно-визового контроля еще не вступило в силу.

Виктор Орбан известен как жесткий противник свободы миграции и политики открытых границ для беженцев из Сирии. В марте глава правительства назвал европейскую миграционную политику "троянским конем терроризма" и угрозой для "христанской идентичности".