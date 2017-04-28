Венгрия достроила второй забор на границе с Сербией

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bbcrussian.com
пятница, 28 апреля 2017 г. 13:01
Венгрия завершила строительство второго ограждения на границе с Сербией. Забор имеет высоту 3 метра, протяженность 155 метров и "способен остановить любую толпу людей", сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чьи слова приводит агентство Рейтер.
© Reuters / Scanpix

Длина сербско-венгерской границы составляет 175 километров.

Первые ограждения на границе Будапешт построил в 2015 году, пытаясь остановить поток сирийских беженцев с юга. В стычках с мигрантами венгерская полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ.

В том же году Венгрия возвела аналогичное препятствие на границе с Хорватией.

Сербия не входит в Европейский союз. Для Хорватии - члена ЕС - Шенгенское соглашение об упрощении паспортно-визового контроля еще не вступило в силу.

Виктор Орбан известен как жесткий противник свободы миграции и политики открытых границ для беженцев из Сирии. В марте глава правительства назвал европейскую миграционную политику "троянским конем терроризма" и угрозой для "христанской идентичности".

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