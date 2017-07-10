Венгерские плакаты против Сороса вызывают возмущение в стране и мире

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bbcrussian.com
понедельник, 10 июля 2017 г. 10:58
Начатая правительством Венгрии кампания против американского финансиста и филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса вызывает растущую критику со стороны международного сообщества.
© Reuters / Scanpix

Как передает из Будапешта корреспондент Би-би-си Ник Торп, в столице и других городах Венгрии появились напечатанные за счет государственной казны плакаты, на которых 86-летний Сорос изображен широко улыбающимся. "Не позвольте Джорджу Соросу смеяться последним", - гласит надпись на них.

Посол Израиля в Будапеште Йосси Амрани и лидеры еврейской общины Венгрии попросили власти прекратить эту кампанию, так как она, по их мнению, "разжигает антисемитизм" (Джордж Сорос родился в Венгрии в еврейской семье).

Госминистр по делам Европы в германском МИДе Михаэль Рот заявил в Будапеште в субботу, что у него просто нет слов, чтобы описать реакцию на эти плакаты.

Однако венгерское правительство пока никак не реагирует на эти комментарии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет Джорджа Сороса в том, что он своими действиями и взглядами способствует притоку мигрантов в Европу. Сорос, в свою очередь, обвиняет Орбана в создании мафиозного государства.

В воскресенье активисты оппозиционной партии "Вместе" начали срывать антисоросовские плакаты в одном районе Будапешта. В партии говорят, что намерены действовать так по всей стране.

Плакаты - последний виток усиливающегося конфликта между Джорджем Соросом и правым правительством Виктора Орбана.

В июне парламент Венгрии принял закон, усиливающий контроль государства над неправительственными организациями с иностранным финансированием.

Правозащитная организация Amnesty International сравнила его с аналогичным законом, действующим в России и также подвергающимся регулярной критике со стороны правозащитников.
Ранее Орбан обвинил неправительственные организации, которые финансируются из-за рубежа, во вмешательстве во внутренние дела страны.

В первую очередь это обвинение касалось организаций, которые поддерживает Сорос.

В апреле президент Венгрии Янош Адер подписал закон, регулирующий иностранное финансирование национальных университетов.
Закон, в частности, обязывает иностранные учебные заведения иметь учебные площадки в стране их регистрации. Такое требование означает, что в стране могут быть закрыты учебные заведения, существующие на средства Джорджа Сороса.

В частности, может быть закрыт Центрально-Европейский университет (CEU), который зарегистрирован в США, но не имеет там учебного центра.

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