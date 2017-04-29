Венесуэла запустила процесс выхода из Организации американских государств

Венесуэла направила генеральному секретарю Организации американских государств (ОАГ) Луису Альмагро официальное заявление о выходе страны из состава регионального блока.

Об этом в пятницу сообщило венесуэльское министерство иностранных дел. Венесуэла станет второй страной на двух континентах, не входящей в блок - ранее его покинула Куба.

В заявлении президента Венесуэлы Николаса Мадуро региональный блок назван "инструментом для придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов".

Поводом для выхода Венесуэлы стало решение организации провести заседание по ситуации в Боливарианской республике.

В четверг 27 апреля глава МИД страны Делси Родригес пообещала начать процедуру выхода Венесуэлы из блока.

ОАГ - старейшая региональная организация в мире, ее цели, согласно уставу - поддержка мира и справедливости, а также укрепление сотрудничества и защита суверенитета, территориальной целостности и независимости.

Сообщение о том, что Венесуэла покидает блок, опубликовано на сайте организации, а сам документ Луис Альмагро выложил в "Твиттер".

В заявлении Каракас уведомляет о решении денонсировать Устав ОАГ - это необходимо для начала процедуры выхода. По существующему порядку, это займет у Венесуэлы два года, хотя ранее на этой неделе Мадуро распорядился немедленно вывести страну из блока.

"Свободная и независимая Венесуэла никогда не вернется в состав этой организации, которая с момента своего появления стала инструментом для придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов", - говорится в заявлении, подписанном президентом.

Родригес предупреждала, что Венесуэла может выйти из ОАГ, если региональный блок проведет заседание руководителей внешнеполитических ведомств по ситуации в Боливарианской республике без ее согласия.

В среду постоянный совет ОАГ решил созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения положения в Венесуэле.

Ранее Родригес сообщила, что народ страны празднует решение о выходе из блока. Она пояснила, что Венесуэла пошла на такой шаг из-за злоупотреблений, которые исходили от генсека организации и ряда правительств, которые, по ее словам, ненавидели модель развития Венесуэлы.