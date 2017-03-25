Венесуэла просит ООН помочь ей с медикаментами

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Deutsche Welle
суббота, 25 марта 2017 г. 11:06
Венесуэла страдает от резкой нехватки лекарств. Президент страны Мадуро обратился с просьбой о помощи к ООН.
© AFP/Scanpix

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к ООН с призывом о помощи в связи с драматической нехваткой медикаментов в его стране. Выступая с телеобращением к народу в пятницу, 24 марта, он сообщил, что направил куратору Венесуэлы при Программе развития ООН Джессике Файета послание с просьбой урегулировать эту проблему. ООН лучше всего знает, как восстановить производительность фарминдустрии, пояснил Мадуро.

Венесуэла со времени резкого падения мировых цен на нефть находится в состоянии глубокого экономического кризиса, приведшего к дефициту продовольствия и гиперинфляции. Венесуэльцы все чаще рассказывают об отчаянной погоне за насущно необходимыми медикаментами, которые можно раздобыть лишь за безумные цены на черном рынке или за границей, отмечает агентство dpa.

ласно сообщениям, в венесуэльских больницах умирают пациенты из-за нехватки препаратов для лечения раковых заболеваний, другие теряют конечности из-за отсутствия антибиотиков. По данным венесуэльского союза врачей, в больницах страны имеется лишь три процента необходимых медикаментов и материалов.

Мадуро в своем телеобращении назвал дефицит лекарств одной из "ран" в "экономической войне" против его правительства. Президент Венесуэлы утверждает, что кризис в его стране является результатом капиталистического заговора под руководством США. В то же время оппозиция возлагает ответственность за кризис на самого Мадуро и требует его отставки.

Deutsche Welle
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