Венесуэла: число погибших на акциях протеста приближается к 40

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bbcrussian.com
суббота, 6 мая 2017 г. 16:05
В Венесуэле во время столкновения протестующих с полицейскими погиб оппозиционер. Свыше 30 человек - как полицейских, так и протестующих - погибли за месяц протестных акций.
© AFP / Scanpix

Протестующего лет двадцати по имени Экдер Луго застрелили во время столкновения с полицией в Валенсии, в ходе которого пострадали еще четверо, сообщил в "Твиттере" мэр города Энзо Скарано.

По подсчетам агентства Рейтер количество погибших во время столкновений достигло 37 человек, агентство Франс пресс называет цифру в 36 человек.

Гибель Луго подтвердили в прокуратуре штата. Всего в ходе столкновений с полицией в результате протестов, начавшихся в начале апреля, были ранены 717 человек, из нескольких сотен арестованных опоозиционеров в тюрьмах остаются 152.

Венесуэльская оппозиция протестует против решения президента Николаса Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны.

Президент Мадуро заявил, что новая конституция необходима для предотвращения иностранного заговора против его правления.

США считают это предложение попыткой удержаться у власти, а правительство Бразилии называет действия Мадуро "переворотом".

Большинство в нынешней Национальной ассамблее Венесуэлы принадлежит оппозиции.

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