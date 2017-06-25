Великобритания: в Ньюкасле автомобиль въехал в толпу людей

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bbcrussian.com
воскресенье, 25 июня 2017 г. 14:51
По меньшей мере шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей в английском Ньюкасле.
© Shutterstock

В связи с инцидентом задержана 42-летняя женщина, она находится в полиции. Как сообщается, наезд произошел в 9:14 по местному времени возле спортивного центра Westgate.

В это время там проходило празднование мусульманского праздника Ураза-байрам. В полиции отмечают, что инцидент не связан с терроризмом.

"Как я понимаю, [женщина, посетившая молитву] собиралась уехать на своей машине, и, думаю, она не справилась с управлением, — рассказал один из очевидцев. — Я сразу побежал оттуда, потому что все бросились к пострадавшим и пытались напоить их водой".

"Началась сильная паника, все кричали, когда это произошло, не лучшие воспоминания", — продолжил очевидец.

По словам представителя скорой помощи, служба спасения получила первый вызов в 9.15 по местному времени, в котором сообщалось о наезде автомобиля на тротуар. Медики доставили в больницу шестерых человек.

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