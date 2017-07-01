Великобритания призвала Россию найти заказчиков убийства Немцова

МИД Великобритании опубликовал официальное заявление с призывом к российским властям продолжить расследование обстоятельств убийства оппозиционного политика Бориса Немцова и найти заказчиков преступления.

Накануне коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала виновными бывшего офицера батальона Министерства внутренних дел "Север" Заура Дадаева и четырех его сообщников в убийстве Немцова.

"МИД Великобритании поддерживает семью Бориса Немцова в их призыве к более полному расследованию его убийства. Ответственность за преступление идет дальше тех, кто был признан виновным. Мы призываем российское правительство привлечь к ответственности всех участников преступления", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В Лондоне также подчеркнули, что расследование преступление должно продолжаться для установления личностей всех преступников, включая заказчиков убийства, чтоб они также предстали перед судом.

Тем временем Госдепартамент США, в свою очередь, поприветствовал приговор убийцам Немцова. "Мы приветствуем новость о том, что пять ответственных за убийство Бориса Немцова человек были осуждены. Мы еще раз призываем российское правительство удостовериться, что все причастные к этому убийству лица - включая организаторов - понесут справедливое наказание" - говорится в заявлении ведомства.

В Госдепе также отметили, что со смертью Немцова Россия потеряла борца за демократию и права человека. "Бориса Немцова больше нет, однако его патриотический дух живет в людях России - и молодых, и стариках - тех, кто стремится к построению демократической, процветающей и открытой России", - подчеркнули в Вашингтоне.

29 июня коллегия присяжных заседателей признала виновными Дадаева и четырех его сообщников. За виновность Дадаева проголосовали 10 присяжных, против высказались только двое. Четверо (из 12) присяжных посчитали, что он заслуживает снисхождения. Коллегия также признала, что следствие доказало вину братьев Губашевых и Темирлана Эскерханова. Решение по этим вопросам было принято 11 голосами "за".

Присяжные согласились с утверждением, что все обвиняемые действовали в составе одной группы. Все подсудимые также признаны виновными в незаконном хранении оружия. По этой статье все они, по решению присяжных, также не заслуживают снисхождения. Присяжные признали, что Дадаев лично застрелил Немцова, а до этого вел переговоры о вознаграждении, установил наблюдение за политиком и купил для своих соучастников телефоны.

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, когда он возвращался домой со своей спутницей, украинской моделью Анной Дурицкой. Убийца выпустил шесть пуль в спину Немцову, четыре из них достигли цели. К этому времени автомобиль сообщника бандита поравнялся с местом происшествия, киллер сел в машину и они уехали. Немцов умер на месте от полученных ранений.

На скамье подсудимых находятся Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Дадаев, по версии обвинения, застрелил Немцова, Анзор Губашев следил за политиком, остальные им помогали. Еще один член группы, Беслан Шаванов, погиб при задержании в Грозном. При этом замкомандира чеченского батальона "Север" Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Немцова считают организатором убийства, даже не допрашивали.