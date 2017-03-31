Великобритания получили запрос о новом референдуме в Шотландии

В офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй подтвердили получение письма от первого министра Шотландии Николы Стерджен с официальной просьбой разрешить подготовку к новому референдуму о независимости.

"Я прошу начать предварительные обсуждения между нашими правительствами, чтобы в соответствии с разделом 30 Закона о Шотландии 1998 года признать законным референдум, проведение которого одобрил шотландский парламент", - говорится в письме.

28 марта парламент Шотландии принял предложение Николы Стерджен о повторном референдуме о независимости. Депутаты согласились провести новое голосование в период между осенью 2018-го и весной 2019 года.

Фрагмент письма Николы Стерджен

Представляется неизбежным, что Британия покинет не только Евросоюз, но и общий европейский рынок.

Как Вам известно, это не то, за что голосовали жители Шотландии. Этот результат будет иметь серьезные последствия для нашей экономики, нашего общества и нашей позиции в мире.

В этих сильно изменившихся обстоятельствах народ Шотландии должен иметь право выбирать собственное будущее - то есть реализовать наше право на самоопределение.

Я отметила,какую важность в своем письме председателю ТускуВы придаете принципу самоопределения.

Как Вам известно, парламент Шотландии очевидным большинством голосов решил, что референдум о независимости должен быть проведен.

Цель такого референдума заключается в том, чтобы дать народу Шотландии выбор: вслед за Соединенным Королевством покинуть Евросоюз и общеевропейский рынок на условиях, которые Вы обсуждаете, или стать независимой страной, способной наметить собственный курс и построить подлинное равноправное партнерство с другими народами Соединенного Королевства.

"Сейчас не время"

Британское правительство ранее предупреждало, что до окончания процедуры "брексита" заблокирует все попытки проведения нового референдума в Шотландии.

По словам Терезы Мэй, "сейчас не время для второго референдума" о независимости Шотландии. Тем не менее, британский премьер пока не уточняет, возможен ли такой референдум в будущем.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости от Британии.

Сторонники независимости тогда проиграли: 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства.