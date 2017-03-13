Великобритания планирует выйти из Евросоюза в марте 2019 года

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NEWSru.com
понедельник, 13 марта 2017 г. 07:41
Министр Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что страна выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года. Об этом он сообщил в интервью ВВС.
© AFP / Scanpix

"Решение выйти из ЕС было принято британским народом на референдуме в июне прошлого года. И это должно произойти", — отметил Дэвис, подчеркнув, что британский парламент не вправе наложить вето и правительство планирует осуществить Brexit на "максимально, насколько это возможно, выгодных условиях".

Британский министр отверг утверждения, что у правительства нет "плана на случай непредвиденных обстоятельств" при ведении переговоров, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй 14 марта официально объявит о начале процедуры Brexit. В понедельник вечером также пройдет голосование относительно двух проевропейских поправок. Первая из них касается защиты прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, а вторая требует, чтобы правительство заручилось санкцией парламента, прежде чем заключать с ЕС соглашение о выходе страны из состава Евросоюза.

Дэвид Дэвис призвал членов палаты общин британского парламента не саботировать законопроект по выходу из ЕС и принять его в первоначальном варианте без поправок. Об этом говорится в обращении министра, опубликованном на сайте The Telegraph.

Министр пояснил, что принятие законопроекта в первоначальном виде важно, так как одобрение поправок и обещаний в документе могут в будущем нести "серьезные правовые риски". Также законопроект о Brexit, принятый с поправками, по мнению Дэвиса, "свяжет руки" премьер-министру Терезе Мэй в ходе переговоров об условиях Brexit c Брюсселем.

"У парламента будет много возможностей обсудить все тонкости наших переговоров о новом партнерстве с ЕС и повлиять на результат ", — заявил министр, которого цитирует РИА "Новости".

Ожидается, что премьер-министр Мэй во вторник, 14 марта, выступит в палате общин парламента с отчетом о прошедшем на этой неделе саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Премьер может воспользоваться этим выступлением как возможностью объявить о запуске Brexit. Для этого необходимо, чтобы законопроект о Brexit был одобрен в понедельник обеими платами британского парламента.

Ранее верхняя палата парламента приняла две поправки в законопроект о выходе из ЕС и отправила документ в нижнюю палату на повторное рассмотрение.

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