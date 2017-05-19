Въехавший в толпу в Нью-Йорке водитель "слышал голоса"

Водитель, въехавший в толпу на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, заявил, что слышал голоса, сообщили в полиции.

26-летний ветеран ВМС Ричард Рохас, которого до этого дважды задерживали за пьяное вождение, арестован.

Ему предъявлены обвинения в убийстве и покушениях на убийство и нарушении ПДД, которое привело к жертвам, при отягчающих обстоятельствах, сообщили в полиции Нью-Йорка.

Ожидается, что Рохас, живущий в районе Бронкс, предстанет перед судом в пятницу.

По данным агентства Ассошиэйтед пресс, он рассчитывал умереть после нападения.

Как сообщает Рейтер при аресте он кричал: "Вы должны были застрелить меня! Я хотел их убить".

В результате наезда красного седана Hondа на переполненный людьми тротуар погиб один человек, еще 22 человека получили ранения.

В полиции уточнили, что погибшая - 18-летняя девушка. Ее 13-летняя сестра - среди раненых.

Вскоре после нападения мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что полиция не усматривает в нем признаков теракта.

"Нет никаких признаков, что это был акт терроризма", - заявил мэр де Блазио. Несмотря на это, по решению властей города в Нью-Йорке будут дежурить дополнительные силы полиции из подразделений по борьбе с терроризмом.

По предварительным данным, Рохас в момент наезда находился под воздействием марихуаны. Анализы показали, что алкоголя в его организме не было.