Вашингтон и Сеул проводят совместные маневры на фоне напряженности с КНДР

Deutsche Welle
среда, 1 марта 2017 г. 15:34
Совместные учения США и Южной Кореи Foal Eagle стартовали в условиях роста напряженности на Корейском полуострове.
© AP / Scanpix

Вашингтон и Сеул начали в среду, 1 марта, ежегодные совместные военные маневры Foal Eagle на фоне роста напряженности на Корейском полуострове. Информацию об этом подтвердили в вооруженных силах США.

В учениях, которые продлятся два месяца, задействованы около 3 тысяч 600 американских военнослужащих. Министр национальной обороны Республики Корея Хан Мин Гу в телефонном разговоре со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом отметил важность совместных действий.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, Вашингтон поддерживает готовность Сеула дать "эффективный и подавляющий" ответ в случае возможного применения КНДР ядерного оружия.

Между тем перед посольством США в Сеуле 1 марта собрались десятки демонстрантов, протестующих против маневров и утверждающих, что они повышают опасность военного столкновения с Северной Кореей.

В ответ на критику в свой адрес Южная Корея и Соединенные Штаты неоднократно подчеркивали оборонительных характер штабных учений Foal Eagle и Key Resolve, напоминает AFP.

Deutsche Welle
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Вашингтон и Сеул проводят совместные маневры на фоне напряженности с КНДР

Вашингтон и Сеул проводят совместные маневры на фоне напряженности с КНДР
Совместные учения США и Южной Кореи Foal Eagle стартовали в условиях роста напряженности на Корейском полуострове.

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