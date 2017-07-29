Вашингтон и Сеул провели совместные учения в ответ на запуск ракеты КНДР

США и Южная Корея утром в субботу, 29 июля, в ответ на запуск северокорейской ракеты провели совместные учения. С восточного побережья Южной Кореи в море были запущены ракеты ближней дальности. Как заявил представитель командования 8-й армии США, в ходе учений американские и южнокорейские военные отработали применение средств, предназначенных для противодействия в случае запуска ракеты Северной Кореей, и продемонстрировали точность поражения целей.

Накануне, в пятницу, Северная Корея уже второй раз за месяц произвела испытание баллистической ракеты. По данным северокорейского государственного информагентства KCNA, она находилась в полете 47 минут 12 секунд, преодолев за это время расстояние в 998 километров и достигнув максимальной высоты 3724 метра.

Как сообщает Reuters со ссылкой на экспертов, эта ракета способна достичь территории США и поразить, в частности, цели в районе Лос-Анджелеса.

Агентство KCNA утром в субботу распространило заявление главы КНДР Ким Чен Ына, утверждающего, что отныне вся континентальная территория США находится в зоне поражения северокорейскими ракетами.

Генсек ООН призвал КНДР к соблюдению обязательств

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил действия Северной Кореи. "Это очередное явное нарушение резолюции Совет Безопасности ООН", - заявил он.

Гутерриш призвал власти КНДР к соблюдению взятых на себя международных обязательств и к сотрудничеству с мировым сообществом.

Трамп осудил "безрассудные действия" КНДР

Президент США Дональд Трамп осудил запуск межконтинентальной ракеты, произведенный КНДР в пятницу, 28 июля, как "очередное безрассудное и опасное действие северокорейского режима". Стремление Пхеньяна создать межконтинентальную ракету еще больше изолирует режим, ослабляет экономику и причиняет вред жителям страны, говорится в заявлении Белого дома.

"США примут все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность Америки и защитить наших союзников в регионе", - заявил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что эра "стратегического терпения" США к Северной Корее закончилась, и Вашингтон должен дать Пхеньяну "решительный ответ" на развитие ракетной и ядерной программ. Резолюция Совета Безопасности ООН запрещает КНДР проводить запуски баллистических ракет. За ее нарушение СБ ООН многократно ужесточал санкции в отношении режима в Пхеньяне.