Вандалы разгромили еврейское кладбище в Филадельфии

Полиция Филадельфии разыскивает вандалов, повредивших, по словам одного из местных раввинов, около 500 надгробий на еврейском кладбище Маунт-Кармел.

Это случилось менее чем через неделю после того, как было разгромлено еврейское кладбище под Сент-Луисом в штате Миссури.

А в прошлую пятницу в некоторых районах города Баффало, что в штате Нью-Йорк, стены домов были расписаны свастиками и оскорблениями на почве религии.

Утром в понедельник в центры по меньшей мере шести еврейских общин на восточном побережье США поступили анонимные звонки с предупреждением о заложенных бомбах, что вынудило эвакуировать людей из зданий.

Президент США Дональд Трамп обеспокоен случаями вандализма на еврейских кладбищах и осуждает акты антисемитизма и любые другие человеконенавистнические деяния, заявил в понедельник представитель Белого дома Шон Спайсер.

Осквернение

В воскресенье в Филадельфии мужчина, пришедший на действующее с середины XIX века кладбище Маунт-Кармел навестить могилу отца, позвонил в полицию и сообщил, что примерно сотня надгробий повалена, некоторые из них расколоты.

"Надеюсь, что это просто какая-то пьяная молодежь", - сказал Аарон Маллин местной телестанции WPVI-TV.

Он выразил надежду на то, что вандализм не был связан с антисемитизмом.

"Но то, что их повалено так много, наводит на мысль: это делалось с определенным умыслом", - отметил Маллин.

Мэр Филадельфии осудил действия устроивших разгром на кладбище. "Мое сердце разрывается, когда я думаю о семьях, которые нашли поваленные надгробия на могилах своих родных… Ненависть под запретом в Филадельфии".

Представитель министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон написал в "Твиттере", что шокирующее осквернение еврейского кладбища в Филадельфии вызывает тревогу. "Уверен, что американские власти поймают и накажут виновных", - добавил он.

На восстановление поврежденных могил уже собраны тысячи долларов, и еще 13 тысяч предлагаются в качестве вознаграждения тому, кто поможет найти злоумышленников.