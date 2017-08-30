Экс-президент Польши Лех Валенса считает, что Украину до сих пор не приняли в Евросоюз потому, что она очень сильно зависит от России. Об этом он заявил в интервью газете "Сегодня", пишет Корреспондент.net.
Lechas Walesa
© AFP/Scanpix

"Существует две философии. Одни говорят: "Постарайтесь выровнять, что возможно, и только потом присоединитесь". И в конце отыграть гимны. Другие говорят: "Нет! Открыть! Кто выживет, тот жить будет". Какая из них лучше? Могу сказать, что Польша была немного дальше, менее зависела от России, ей можно было раньше присоединиться к Евросоюзу, как в первой концепции. Украина — большая страна. И сильно зависима от России. Поэтому с ней труднее. Европа не в состоянии впитать такую страну", — сказал Валенса.

Валенса уверяет, что когда был польским президентом, то работал над тем, чтобы Польша, Украина и Белоруссия одновременно вступили в ЕС.

"Мой дед меня учил, потом отец, что нет свободной Польши без свободной Украины. У меня это в крови, в воспитании. Поэтому я делал все для того, чтобы все вместе пошли (в Евросоюз — ред.). Но, к сожалению, не удалось", — посетовал Валенса и добавил, что если бы это удалось, то "Россия была бы сейчас дезорганизована".

Как сообщалось, накануне президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не согласился с тем, что Украина близка к членству в ЕС и НАТО. Об этом он заявил на конференции послов ЕС в Брюсселе. Также Юнкер сказал, что ЕС необходимо обдумать, как улучшить отношения с Россией.

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