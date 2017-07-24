В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По данным пресс-службы Национальной полиции в Киевской области, граждане Латвии (1998 и 1997 г.р.) незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

Двоих жителей Латвии задержали в Припяти украинские полицейские совместно с пограничниками и бойцами военизированной охраны "Чернобыльский спецкомбинат".

В зоне Чернобыльской АЭС задержали экстремалов из Латвии

В зоне Чернобыльской АЭС задержали экстремалов из Латвии Двоих жителей Латвии задержали в Припяти украинские полицейские совместно с пограничниками и бойцами военизированной охраны "Чернобыльский спецкомбинат".

Восемь тел нашли в грузовике в США: полиция считает, что это торговля людьми Тела восьми человек, в том числе двоих детей, обнаружены в автомобиле на стоянке супермаркета Walmart в американском городе Сан-Антонио, штат Техас. Полиция считает, что речь идет о торговле людьми.

ЕС готов реагировать на односторонние меры США против РФ Брюссель обеспокоен тем, что штрафные санкции против РФ, принятые Вашингтоном в одностороннем порядке, затронут экономические интересы ЕС, и готовит ответные меры.

В Тбилиси прошло шествие “Нет российскому фашизму” "Нет российскому фашизму" - под таким лозунгом сотни людей прошли маршем по проспекту Агмашенебели в центре Тбилиси в воскресенье. Шествию, организованному партией "Движение за свободу - Европейская Грузия", попытались противостоять участники "контр-акции", собравшиеся на том же проспекте.