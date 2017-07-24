В зоне Чернобыльской АЭС задержали экстремалов из Латвии

rus.DELFI.lv
понедельник, 24 июля 2017 г. 13:34
Двоих жителей Латвии задержали в Припяти украинские полицейские совместно с пограничниками и бойцами военизированной охраны "Чернобыльский спецкомбинат".
Černobylis, Ukraina
© Dream Big Studios

По данным пресс-службы Национальной полиции в Киевской области, граждане Латвии (1998 и 1997 г.р.) незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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В зоне Чернобыльской АЭС задержали экстремалов из Латвии

Černobylis, Ukraina
Двоих жителей Латвии задержали в Припяти украинские полицейские совместно с пограничниками и бойцами военизированной охраны "Чернобыльский спецкомбинат".

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