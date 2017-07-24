В зоне Чернобыльской АЭС задержали экстремалов из Латвии

Двоих жителей Латвии задержали в Припяти украинские полицейские совместно с пограничниками и бойцами военизированной охраны "Чернобыльский спецкомбинат".
По данным пресс-службы Национальной полиции в Киевской области, граждане Латвии (1998 и 1997 г.р.) незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.
В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.