В заваленном лавиной отеле в Италии нашли еще пять тел

bbcrussian.com
вторник, 24 января 2017 г. 12:17
Спасатели обнаружили еще пять тел в итальянском отеле в Апеннинах, на который сошла лавина на прошлой неделе. Таким образом число жертв лавины возросло до 12.
© AFP/Scanpix

17 человек все еще числятся пропавшими без вести, 11 человек удалось спасти.

За несколько часов до обнаружения тел спасатели вытащили из под завалов гостиницы трех живых собак.

Как отметили работающие на месте ЧП специалисты, обнаружение животных говорит о том, что в завалах все еще есть воздушные пузыри.

Лавина накрыла трехэтажный отель Rigopiano в курортной зоне Гран-Сассо в регионе Абруццо вечером в среду, 18 января.

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Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.

Сообщается, что за несколько часов до катастрофы менеджер отеля умолял власти прислать снегоуборочную машину, чтобы расчистить выход из отеля.

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