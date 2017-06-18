В затопленных отсеках эсминца Fitzgerald нашли тела семерых пропавших моряков

Тела моряков, пропавших при столкновении американского эсминца Fitzgerald с филиппинским торговым судном, найдены в затопленных отсеках военного корабля. Известно, что пропали семеро. Представитель седьмого флота США отказался назвать число найденных тел. Однако японские СМИ, а также американская газета The Wall Street Journal утверждают, что все пропавшие обнаружены.

Американский эсминец столкнулся с торговым судном под филиппинским флагом рано утром в субботу недалеко от японского порта Симода. Троих раненых, в том числе капитана корабля, эвакуировали на военную базу США Йокосука вертолетом. Остальная команда вела борьбу за живучесть корабля.

О последствиях на пресс-конференции в воскресенье рассказал вице-адмирал США Джозеф Аукойн. Он сообщил, что после столкновения с превосходящим Fitzgerald в размерах контейнеровозом эсминцу грозило крушение, но команда "отчаянными усилиями" смогла спасти его. "Ущерб значителен. Под водой большая пробоина", - сообщил он. По его словам, Fitzgerald вернется в строй, но лишь после длительного ремонта. "Надеюсь, это займет меньше года", - цитирует Аукойна Reuters.

Вице-адмирал не сообщил, сколько тел погибших моряков нашли водолазы при обследовании затопленных отсеков эсминца. Однако он сказал, что поиски пропавших на воде были прекращены.

Причина столкновения по-прежнему на называется. Накануне СМИ сообщали, что незадолго до контакта филиппинское торговое судно резко изменило курс.

В феврале на Fitzgerald завершился ремонт стоимостью около 21 млн долларов. В мае командование принял новый капитан - командор Брайс Бренсон, пострадавший в ходе инцидента. Его эвакуировали вертолетом на военную базу Йокосука, ранения не представляют опасности для жизни.