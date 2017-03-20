В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту

Пассажирский самолет разбился в аэропорту города Вау в Южном Судане, сообщает Independent.

Фотографии с места случившегося указывают на то, что самолет принадлежал авиакомпании South Supreme Airlines, сообщает издание The National Courier в своем твиттере.

Предположительно, все 44 человека, которые были на борту, погибли, пишет Independent.

Местная радиостанция Eye Radio Juba сообщила о том, что не менее девяти человек выжили, их достали из под обломков и увезли в больницу.

Радиостанция также сообщает, что перед крушением самолет дымился, а после касания с землей сразу загорелся.