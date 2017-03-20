В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту

Телеканал "Дождь"
понедельник, 20 марта 2017 г. 18:50
Пассажирский самолет разбился в аэропорту города Вау в Южном Судане, сообщает Independent.
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Фотографии с места случившегося указывают на то, что самолет принадлежал авиакомпании South Supreme Airlines, сообщает издание The National Courier в своем твиттере.

Предположительно, все 44 человека, которые были на борту, погибли, пишет Independent.

Местная радиостанция Eye Radio Juba сообщила о том, что не менее девяти человек выжили, их достали из под обломков и увезли в больницу.

Радиостанция также сообщает, что перед крушением самолет дымился, а после касания с землей сразу загорелся.

Телеканал "Дождь"
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