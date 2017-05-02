В Южной Корее заработала американская система ПРО

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bbcrussian.com
вторник, 2 мая 2017 г. 12:39
Американские военные завершили развертывание противоракетного комплекса Thaad, отправка которого в Южную Корею вызвало протесты России, Китая и КНДР.
© Reuters / Scanpix

Комплекс должен перехватывать ракеты Северной Кореи.

Возможности пусковых установок и оборудования противоракетных систем THAAD перехватывать северокорейские ракеты пока являются ограниченными, следует из комментария чиновника Пентагона агентству Франс Пресс.

На приведение системы в полную боеспособность понадобится еще несколько месяцев.

Американские военные объявили о прибытии системы в Южную Корею в начале марта на следующий день после того, как Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты.

Комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) может уничтожать баллистические ракеты малой и средней дальности в радиусе до 200 километров и на высоте до 150 километров.

Ранее данные системы были размещены на Гавайях и острове Гуам в Тихом океане для предотвращения угроз со стороны КНДР. Решение о развертывании этой системы в Южной Корее было принято в июле 2016 года.

Тем веременем участие американских бомбардировщиков B-1B Lancer в совместных военных учениях с Южной Кореей поставило регион "на грань ядерной войны", говорилось в сообщении сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи, распространенном во вторник, 2 мая.

Также в зоне конфликта находится группа американских военных кораблей и подводная лодка.

Военная ситуация в регионе остается напряженной. Пхеньян продолжает сыпать угрозами в адрес Вашингтона и Сеула.

Днем ранее, 1 мая, президент США Дональд Трамп сказал, что "счел бы за честь" встретиться с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Позже его пресс-секретарь Шон Спайсер уточнил, что речь идет о гипотетической возможности, а сейчас переговоры с Пхеньяном, угрожающим применить ядерное оружие, невозможны.

THAAD размещена на бывшем поле для игры в гольф в уезде Сонджу в центре страны. Решение о развертывание комплекса вызвало протесты местных жителей, которые опасаются, что он сделает регион мишенью для ударов противника.

Несмотря на запрет Организации объединенных наций, Пхеньян продолжает испытания баллистических ракет. За последние недели он совершил два неудачных запуска.

Россия осудила размещение THAAD в Южной Корее.

Появление в Южной Корее американского радара (он входит в состав комплекса ПРО), также спровоцировало недовольство Китая. По мнению Пекина, радар позволит американцам наблюдать за ракетными испытаниями, которые проводят китайские вооруженные силы, а также частями территорий Монголии и России.

Китай и России обладают настолько значительными ядерными арсеналами, что сдержать их противоракетами, которые планируется разместить в Южной Корее, будет невозможно, возражал на эти опасения директор вашингтонского Центра политического военного анализа Ричард Вейц на конференции по безопасности в Москве, прошедшей в конце апреля.

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