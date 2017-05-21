В Японии мужчина атаковал гуляющих с ножом и битой

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NEWSru.com
воскресенье, 21 мая 2017 г. 11:49
Мужчина с ножом и бейсбольной битой напал на прохожих в парке города Мацудо в японской префектуре Тиба: ранения получили до десяти человек. В числе госпитализированных и сам нападавший, передает агентство Kyodo.
© Reuters/Scanpix

По данным Kyodo, в ходе двух нападений пострадали шесть человек. Национальная компания NHK ранее сообщала о двух инцидентах и десяти раненых. В полиции эти данные не подтвердили.

Полиция уже задержала нападавшего и допрашивает его. На данный момент о его мотивах ничего неизвестно.

Медики уточнили, что двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Японии периодически происходят подобные инциденты бессмысленного и беспричинного проявления жестокости - их называют "делом прохожего-дьявола", напоминает РИА "Новости".

Самое громкое преступление такого рода произошло в июне 2008 года в Токио в оживленном районе Акихабара - оно получило название "резни на Акихибаре". Преступник въехал в толпу людей на грузовике, который перекрыл улицу, а затем начал без разбора наносить ножевые ранения прохожим. Тогда погибли семь человек, более десятка были ранены. После задержания 26-летний убийца заявил, что специально приехал в Токио из префектуры Сидзуока, чтобы убить кого-нибудь, так как потерял интерес к жизни. Его приговорили к смертной казни.

NEWSru.com
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