В Венгрии продолжаются акции протеста против закрытия университета Сороса

В Будапеште продолжаются демонстрации в подержку гражданского общества. Тысячи человек вышли на улицы с протестом против законопроекта об НКО и возможного закрытия частного университета.

Тысячи человек вышли в среду, 12 апреля, на улицы Будапешта с протестом против угрозы закрытия частного Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного в 1991 году американским миллиардером Джорджем Соросом. Собравшиеся также протестуют против планируемого законопроекта о финансировании неправительственных организаций.

По данным агентства AFP, на одной из площадей в центре венгерской столицы собрались не менее 10 тысяч человек. Толпа выстроилась таким образом, чтобы в середине получилась форма сердца. Во время протестной акции произошли небольшие потасовки демонстрантов с полицией, пишет агентство Accociated Press. К ночи часть протестующих собралась у здания парламента и выкрикивала антиправительственные лозунги.

Еврокомиссия 12 апреля выразила обеспокоенность ситуацией с соблюдением правовых норм и общих ценностей ЕС в Венгрии. Комиссия в ближайшее время проведет тщательный анализ законопроектов и примет решение о дальнейших шагах, говорится в официальном заявлении.

11 апреля правительство премьер-министра Виктора Орбана путем ускоренной процедуры провело через парламент законопроект, согласно которому иностранные вузы должны иметь отделение в своей стране, помимо отделения в Венгрии. ЦЕУ, в котором обучаются около 1800 студентов из сотни стран, имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, но у него единственное отделение в Будапеште. По мнению организаторов акции, законопроект представляет собой попытку ограничить право граждан на получение образования.

Правительство Орбана также намерено предложить меры по контролю за НКО, получающими иностранное финансирование. В частности, предлагается обязать НКО, получающие более 24 тысяч евро в год перерегистрироваться в качестве "общественных организаций, получающих иностранное финансирование", и указывать это на всех своих публикациях.