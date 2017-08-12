В Венесуэле сочли "безумием" слова Трампа о возможном военном вмешательстве

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NEWSru.com
суббота, 12 августа 2017 г. 12:38
Власти Венесуэлы сочли безумием прозвучавшее накануне предупреждение президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в политический кризис в этой латиноамериканской стране. Так заявление американского лидера охарактеризовал министр обороны республики Владимир Падрино.
Vladimir Padrino Lopezas, Nicolas Maduro, Diosdado Cabello
© AFP/Scanpix

Как отметил глава военного ведомства в телеэфире, слова Трампа о возможном военном вмешательстве "являются актом безумия", сообщает газета El Comercio.

В свою очередь министр связи Венесуэлы Эрнесто Вильегас назвал "серьезные заявления" президента США "беспрецедентной угрозой для национального суверенитета". У себя в Twitter глава ведомства сообщил, что МИД республики "в ближайшее время" выпустит по поводу угроз американского лидера собственное официальное заявление.

Накануне Трамп во время общения с журналистами допустил возможность военного вмешательства в политический кризис в Венесуэле, продолжающийся уже несколько месяцев. "У нас есть много различных вариантов в отношении Венесуэлы. Военный вариант - один из них, если того потребует ситуация", - сказал президент США.

Один из представителей прессы уточнил у Трампа, означает ли это, что именно Штаты возглавят военную операцию. На это президент США ответил: "Мы об этом не говорим. Но я могу точно сказать, что военный вариант - это то, к чему мы можем прибегнуть".

Венесуэла находится в глубоком кризисе. В стране наблюдается рецессия, высокая инфляция, нехватка продовольствия и медикаментов. За четыре месяца постоянных антиправительственных протестов в Венесуэле погибло около 120 человек.

NEWSru.com
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