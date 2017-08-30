После введения Соединенными Штатами новых экономических санкций против Каракаса Конституционная ассамблея Венесуэлы издала указ о начале судебного процесса в отношении представителей оппозиции, обвиняемых в государственной измене. Оппозиционеров подозревают в том, что они обращались к властям Соединенных Штатов с просьбой об экономических санкциях против Венесуэлы и начале вооруженного вторжения в страну, сообщает в среду, 30 августа, агентство dpa.
Пока не известно, кто именно из представителей оппозиции предстанет перед судом. По данным местных СМИ, в числе обвиняемых, в частности, находится соучредитель оппозиционной партии "Справедливость прежде всего", и.о. председателя Национального собрания Венесуэлы Хулио Борхес. Власти страны обвиняют его в попытке "удушения национальной экономики".
66 политзаключенных отпущены на свободу
По данным правозащитников, в настоящее время в тюрьмах Венесуэлы по политическим мотивированным обвинениям находятся 590 человек. 66 политзаключенных в течение последних двух недель были отпущены на свободу, сообщила неправительственная организация Foro Penal.
Указ о введении новых финансовых санкций в отношении Каракаса президент США Дональд Трамп подписал 25 августа. Как было сказано в сообщении пресс-службы Белого дома, постановление "запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и ее государственной нефтяной компанией". Речь идет о концерне PDVSA, который входит в ряд совместных предприятий с крупными иностранными компаниями.
На протяжении многих месяцев в Венесуэле идет борьба между социалистическим правительством президента страны Николаса Мадуро и оппозицией. С начала апреля в результате столкновений погибли не менее 125 человек. Противники президента обвиняют его в стремлении установить в стране коммунистическую диктатуру по примеру Кубы.
Найдена новая опасность злоупотребления антибиотиками
Ирландские ученые выяснили, что злоупотребление...
Британская пресса обнаружила в Twitter российского тролля (5)
Британская пресса обнаружила в Twitter российского тролля,...
В Киеве задержали журналистку Первого канала (7)
Российский Первый канал сообщил о похищении своей...
Российские военные в Приднестровье: что они там делают и почему Молдова против? (6)
Кишинев добивается обсуждения на сессии Генассамблеи...
TOP новостей
Раскрыли замысел учений "Запад 2017": Литве выпала роль агрессора (61)
Вейшнория, Весбария, Лубения. Такие странные названия...
Спикер подлил масла в огонь: витаутасам в Литве не везет (25)
В Литве по-прежнему не смолкают страсти в связи с...
Правительство обсуждает вопрос повышения минималки
Правительство Литвы предприняло шаги для того, чтобы с 1...
Сквернялис обещает с октября повысить пенсии на 13 евро (5)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает, что...
Вильнюсским детским садам запретили брать деньги с родителей (1)
Вильнюсский горсовет 30 августа на 4,4 млн. евро увеличил...