После введения Соединенными Штатами новых экономических санкций против Каракаса Конституционная ассамблея Венесуэлы издала указ о начале судебного процесса в отношении представителей оппозиции, обвиняемых в государственной измене. Оппозиционеров подозревают в том, что они обращались к властям Соединенных Штатов с просьбой об экономических санкциях против Венесуэлы и начале вооруженного вторжения в страну, сообщает в среду, 30 августа, агентство dpa.

Пока не известно, кто именно из представителей оппозиции предстанет перед судом. По данным местных СМИ, в числе обвиняемых, в частности, находится соучредитель оппозиционной партии "Справедливость прежде всего", и.о. председателя Национального собрания Венесуэлы Хулио Борхес. Власти страны обвиняют его в попытке "удушения национальной экономики".

66 политзаключенных отпущены на свободу

По данным правозащитников, в настоящее время в тюрьмах Венесуэлы по политическим мотивированным обвинениям находятся 590 человек. 66 политзаключенных в течение последних двух недель были отпущены на свободу, сообщила неправительственная организация Foro Penal.

Указ о введении новых финансовых санкций в отношении Каракаса президент США Дональд Трамп подписал 25 августа. Как было сказано в сообщении пресс-службы Белого дома, постановление "запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и ее государственной нефтяной компанией". Речь идет о концерне PDVSA, который входит в ряд совместных предприятий с крупными иностранными компаниями.

На протяжении многих месяцев в Венесуэле идет борьба между социалистическим правительством президента страны Николаса Мадуро и оппозицией. С начала апреля в результате столкновений погибли не менее 125 человек. Противники президента обвиняют его в стремлении установить в стране коммунистическую диктатуру по примеру Кубы.