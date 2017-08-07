В Венесуэле ищут напавших на военную базу

По его словам, около 20 человек напали на военную базу в городе Валенсия, расположенном на северо-западе Венесуэлы. Двое из них были убиты, один ранен, семеро арестованы.

Незадолго до нападения в соцсетях появилось видео, на котором одетые в военную униформу мужчины заявляют о начале восстания против "кровавой тирании".

Несмотря на это нападение, ситуация в стране остается относительно спокойной.

Президент Мадуро выступил по телевидению, поблагодарив армию за "мгновенную реакцию" на нападение, произошедшее рано утром в воскресенье.

Он назвал атаку на военную базу террористической, а провели ее, по словам Мадуро, некие наемники. Президент сообщил, что службы безопасности занимаются поисками скрывшихся участников нападения. "Мы их возьмем", - пообещал он.

Улицы Валенсии и ее пригородов после нападения патрулировали военные машины. В операции был задействован по меньшей мере один вертолет.

Власти сообщили, что среди арестованных - один лейтенант, дезертировавший из армии. Остальные, как сообщается, были гражданскими лицами, надевшими военную форму.

Николас Мадуро также заявил, что их поддерживали лидеры антиправительственной оппозиции, находящиеся в США и Колумбии.

В Валенсии прошли несколько демонстраций в поддержку восстания, однако они были разогнаны с применением слезоточивого газа, сообщают свидетели этих событий. В других частях страны ситуация оставалась спокойной.

В видео, появившемся в воскресенье, лидер восставших, представившийся как Хуан Кагуарипано, заявил, что его группа, которую он называл 41-й бригадой, выступает против "кровавой тирании президента Николаса Мадуро".

"Это не переворот, а гражданская и военная акция по восстановлению конституционного порядка" , - заявил он.

Сопровождавшиеся насилием демонстрации протеста, продолжающиеся в Венесуэле с апреля, унесли жизни более 100 человек. Венесуэла, несмотря на свои огромные нефтяные запасы, переживает острый дефицит продовольствия и лекарств. Инфляция в стране превышает 700%.

Нападение на военную базу произошло на следующий день после первой сессии новой Конституционной ассамблеи, создание которой оппозиция считает попыткой президента Мадуро удержаться у власти.

Но Мадуро неоднократно заявлял, что ассамблея принесет мир и порядок стране.

Конституционная ассамблея обладает полномочиями изменять конституцию страны и может отменять решения парламента, контролируемого оппозицией.

В субботу ассамблея проголосовала за смещение со своего поста генерального прокурора страны Луиса Ортегу, в прошлом сторонника Мадуро, а в последнее время ставшего одним из его главных критиков.