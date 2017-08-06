В Венесуэле группа военных объявила восстание против Мадуро

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Gazeta.ru
воскресенье, 6 августа 2017 г. 15:59
В Венесуэле группа военных объявила восстание против президента страны Николаса Мадуро, сообщает El Nacional со ссылкой на видеообращение военных, появившееся в соцсетях.
Nicolas Maduro
© Reuters/Scanpix

Сообщается, что группу возглавляет человек, называющий себя капитаном Хуаном Кагварипано. Он отметил, что «мы заявляем о своем законном восстании» против «убийственной тирании Николаса Мадуро».

«Отметим, что это не переворот. Это гражданские и военные действия, чтобы восстановить конституционный порядок. Но еще больше — чтобы спасти страну от полного уничтожения, чтобы остановить убийство нашей молодежи и семей», — сказал он.

Отмечается, что Кагварипано находится в розыске с 2014 года «за поддержку диссидентского движения».

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя правящей партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, на военную базу, контролируемую войсками, которые лояльны правительству, была совершена «террористическая атака». Несколько человек были задержаны.

По словам Кабельо, «военные действовали быстро, чтобы взять под контроль ситуацию» на базе.

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