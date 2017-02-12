В Великобритании заявили об усилении "российской киберагрессии"

По его словам, в последнее время число кибератак российских хакеров на Великобританию сильно выросло. Хакеры все чаще атакуют «незащищенные цели» — сайты местных советов, благотворительных организаций и университетов, откуда злоумышленники пытаются украсть базы данных и сведения о научных разработках. Также они атакуют базы правительственных ведомств, в частности, дипломатических и оборонных, пытаясь похитить секретные сведения.

Глава Центра национальной кибербезопасности Великобритании Киаран Мартин подчеркнул, что ежемесячно его ведомство фиксирует около 60 серьезных атак на правительственные сайты. Он заявил, что российских хакеров, которые осуществляют попытки взлома, спонсирует правительство России.

Также в Великобритании обеспокоены распространением информационных «фейков», за которыми, как заявил Мартин, стоит Россия. Он выразил уверенность, что это является частью кампании Кремля по дезинформации.

В начале февраля Норвегия обвинила Россию в хакерской атаке на электронные почтовые ящики нескольких госслужащих. Представитель полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Мартин Бернсен заявил, что ранее ведомство предупредили зарубежные спецслужбы, рассказав о «целенаправленных атаках» на серверы PST, Рабочей партии Норвегии, а также военные и правительственные структуры. В России эти обвинения отвергли, назвав «бездоказательными».