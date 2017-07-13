В Великобритании готовится к замене европейских законов британскими

Deutsche Welle
четверг, 13 июля 2017 г. 17:50
Правительство Великобритании в четверг, 13 июля, обнародовало законопроект, в соответствии с которым законы Евросоюза на территории страны должны быть заменены законами Соединенного королевства.
Londonas
© AFP / Scanpix

Документ также предусматривает главенство британского закона по отношению к европейскому и освобождает Великобританию от обязательств подчиняться юрисдикции Европейского суда.

Цель законопроекта - гарантировать, что после выхода Великобритании из состава ЕС страна будет обладать "полностью функционирующей правовой системой", объяснил британский министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис.

"Этот закон означает, что выход из состава Европейского Союза будет происходить в условиях максимальной безопасности, контроля и преемственности", - заверил Дэвис.

"Закон об аннулировании" должен также упразднить все правовые предпосылки, принятые еще в 1972 году и составившие базу для вступления Великобритании в Евросоюз.

Новый закон должен одобрить парламент

Прежде, чем закон вступит в силу, его должен одобрить парламент страны. По словам Дэвиса, это один из важнейших законов, которые когда-либо выносился на обсуждение британского парламента, и существенная веха на пути выхода Великобритании из ЕС. Дебаты на тему законопроекта в парламенте состоятся в пятницу, 14 июля.

Дэвид Дэвис выразил надежду, что парламентарии также поддержат пункт законопроекта, позволяющий кабинету министров вносить изменения в действующие в Великобритании законы, чтобы они оставались дееспособными и после того, как страна лишится членства в ЕС.

Предусматривается, что это право должно сохраниться за правительством два года с момента выхода Великобритании из состава Евросоюза. Именно этот пункт в законопроекте вызвал максимальное недовольство депутатов британского парламента.

Deutsche Welle
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